29.09.2018, 19:47

В Эстонии раскупили все новые айфоны

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EST 2
Apple'i asepresident Phil Schiller iPhone'i uute versioonidega.
фото иллюстративноеFoto: Karl Mondon, East Bay Times/TNS/Sipa USA

Все новые айфоны, которые поступили в Эстонии в продажу сегодня, уже предварительно заказаны и распроданы. Сроки прибытия следующей партии пока не известны.

Как сообщила директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон, если обычно в рассрочку покупается приблизительно половина всех телефонов, то для приобретения новых айфонов рассрочку выбирают более чем в 90% случаев. "Цена устройства под 1500 евро наглядно показала, что большинство покупателей не располагают свободными средствами, чтобы сразу расплатиться завожделенную новинку", — отметила Арон.

"Хотя новые айфоны и не вызвали энтузиазма у многих финансовых аналитиков, в этом году было сделано наполовину больше предварительных заказов по сравнению с прошлогодним флагманским iPhone X. И это несмотря на то, что айфоны стали еще дороже", — подчеркнула Арон.

"На сей раз Apple поставил в Эстонию достаточно крупную партию своей новой продукции, но всем желающим все равно не хватило. Кстати, атмосфера легкого дефицита поставок — это в стиле Apple, и мы пока не можем сказать, когда прибудет следующая партия", — добавила директор по маркетингу Tele2.

Первые айфоны наиболее расторопные заказчики получили уже сегодня. В середине октября ожидается самая недорогая из нынешних новинок Apple — iPhone XR стоимостью менее 1000 евро.

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