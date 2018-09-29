В Эстонии раскупили все новые айфоны

Как сообщила директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон, если обычно в рассрочку покупается приблизительно половина всех телефонов, то для приобретения новых айфонов рассрочку выбирают более чем в 90% случаев. "Цена устройства под 1500 евро наглядно показала, что большинство покупателей не располагают свободными средствами, чтобы сразу расплатиться завожделенную новинку", — отметила Арон.

"Хотя новые айфоны и не вызвали энтузиазма у многих финансовых аналитиков, в этом году было сделано наполовину больше предварительных заказов по сравнению с прошлогодним флагманским iPhone X. И это несмотря на то, что айфоны стали еще дороже", — подчеркнула Арон.

"На сей раз Apple поставил в Эстонию достаточно крупную партию своей новой продукции, но всем желающим все равно не хватило. Кстати, атмосфера легкого дефицита поставок — это в стиле Apple, и мы пока не можем сказать, когда прибудет следующая партия", — добавила директор по маркетингу Tele2.

Первые айфоны наиболее расторопные заказчики получили уже сегодня. В середине октября ожидается самая недорогая из нынешних новинок Apple — iPhone XR стоимостью менее 1000 евро.