В Эстонии продажи гибридных автомобилей Lexus в 18 раз превышают показатели конкурентов

За последние 12 лет в Эстонии продано в 18 раз больше гибридных автомобилей Lexus, чем гибридных моделей всех прочих автомобильных марок премиум-класса.

С 2006 года до марта этого года в Эстонии зарегистрировано 994 гибридных автомобиля премиум-класса, в числе которых 942 автомобиля марки Lexus.

Похожая статистика наблюдается и в других странах Балтии. В Латвии из 1321 проданного гибрида 1300 были марки Lexus, в Литве те же показатели составляли 893 и 854, соответственно.

По словам исполнительного директора автоцентра Lexus Tallinna Таави Лепика, успех обусловлен сознательной концентрацией внимания на инновациях и зеленой технологии, что позволило соединить в продукции фирмы мощность и экологичность.

По словам Таави Лепика, исполнительного директора предприятия Unelmauto, представляющего в Эстонии марку Lexus, залогом успеха стало сознательное стремление к инновациям и зеленым технологиям, обеспечивающее сочетание мощности и экологичности.

”Преимущество гибрида заключается в том, что вы получаете хорошее ускорение, плавный ход, бесшумный салон, экологичность и мощность в одном комплекте. Мы очень четко видим, что на сегодняшнем рынке мощный гибридный двигатель зачастую более предпочтителен, чем дизельный или бензиновый двигатель с более высоким уровнем загрязнения”, — рассказал Лепик. — ”Те клиенты, которые с десяток лет назад приобрели первый гибрид марки Lexus, меняли за это время свой автомобиль три или четыре раза и в качестве нового автомобиля всегда выбирали гибридную, а не дизельную модель. Другие же клиенты проехали на своих гибридах Lexus сотни тысяч километров, успешно используя те же самые аккумуляторы. Гибридная технология очень качественна и надежна, даже в наших условиях”.

Если, например, в 2011 году в Эстонии было куплено 62 гибрида премиум-класса, в числе которых было только три автомобиля других марок, то в прошлом году этот показатель составил 158 и 12 соответственно, то есть, несмотря на то, что продажи выросли на рынке примерно в три раза, отставание конкурентов осталось примерно таким же.

”Интересно, что большинство производителей автомобилей предлагают в Эстонии в своем модельном ряде только одиночные модели гибридов, цена на которые выше, чем в случае обычных моделей. Мы же придерживаемся противоположного направления, предлагая все модели также в полностью гибридной версии и по равнозначной цене с конкурирующими дизельными моделями”, — отметил Лепик. — ”И, конечно, не стоит опасаться, что гибридная технология не подходит для нашего климата. Наоборот, она подходит даже лучше. Применяемая в автомобилях Lexus инновационная технология тщательно испытана и зарекомендовала себя на практике, исправно работая в любую погоду и в Эстонии. Кроме того, влияние на окружающею среду намного меньше, чем у обычных автомобилей”.

Лепик подчеркнул, что если в государствах Европы, где автомобили облагаются налогом на загрязнение окружающей среды, пользуются популярностью субсидируемые государством гибриды, заряжаемые от стационарной сети электроснабжения, то клиенты в Эстонии предпочитают беспроводную технологию, где аккумулятор заряжается во время езды, без лишних затрат времени, и приобретают гибридные модели, в первую очередь, исходя из желания защитить окружающую среду.

”Люди очень много говорят о далеком будущем, когда автомобили будут беспилотными, а в качестве топлива будет использоваться водород. На самом же деле, движущиеся по нашим дорогам гибридные автомобили во многом являются фантастикой, поскольку в них применяются технологии, о которых еще недавно можно было только мечтать”, — отметил Лепик.

С 2005 года, когда на рынок вышел первый гибридный внедорожник RX 400h, в мире продано в общей сложности более миллиона гибридных автомобилей марки Lexus. О триумфе гибридной технологии и в Эстонии свидетельствует то, что из всех автомобилей марки Lexus, проданных на здешнем рынке за прошлый год, 88,89% составляли гибриды. Гибридные модели автомобилей Lexus прочно завоевали сердца наших клиентов благодаря низкому расходу топлива, меньшим выбросам CO2, тихому и комфортабельному салону, а также безотказности.