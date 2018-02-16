В Эстонии появилось новое не требующее терминала решение карточных платежей

Эстонское предприятие EveryPay запустило услугу LinkPay, которая позволяет принимать карточные платежи при помощи короткой платежной ссылки. Ссылка может быть отправлена клиенту по электронной почте, в SMS-сообщении или в чате социальной сети, сообщается в пресс-релизе.

По словам исполнительного директора EveryPay Лаури Тедера, у предприятий была потребность в решении в области карточных платежей, которое позволяло бы без больших дополнительных затрат с удобством вести расчеты с клиентами.

”Платеж при помощи LinkPay решает эту проблему: продавец отправляет покупателю уникальную ссылку для осуществления платежа, а покупатель может выполнить оплату за считанные секунды”, — сказал Тедер.

”Цель LinkPay — сделать прием карточных платежей настолько удобным, чтобы ни клиент, ни продавец не испытывали при этом никаких дополнительных затруднений, — сказал исполнительный директор EveryPay. — Решение также подходит, например, для расчетов на рынках, на ярмарках или для совершения пожертвований”.

По оценке Лаури Тедера, создание платежной ссылки занимает всего несколько минут: ”Выставляющая счет сторона создает на портале EveryPay платежную ссылку с нужными данными, которую можно отправить клиентам по электронной почте, в счете, в SMS-сообщении, в социальной сети, в чате или даже сделать из ссылки кнопку на сайте”.

При помощи платежной ссылки получатель счета попадает на страницу с уже заполненными данными, где он заполняет необходимые дополнительные поля, вводит данные своей карточки и совершает перевод.

На сегодня к решениям карточных платежей EveryPay присоединились более 600 онлайн-магазинов в Эстонии. Новое решение LinkPay обеспечивает возможность расширения бизнеса и привлечения клиентов для множества мелких и крупных предприятий.