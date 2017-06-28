В Эстонии поступают в продажу мобильные телефоны Xiaomi

С сегодняшнего дня Tele2, первый среди отечественных операторов, начинает продажу продукции известного китайского производителя смартфонов Xiaomi, которая славится своими великолепными техническими характеристиками, сказано в пресс-релизе Tele2.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, Xiaomi является пятым по величине производителем смартфонов в мире и активно завоевывает азиатские рынки. В Эстонии этот популярный бренд пока еще малоизвестен.

”Xiaomi составляет серьезную конкуренцию другим крупным производителям, предлагая на рынке очень качественную продукцию по весьма доступной цене — наполовину дешевле, чем Samsung и Apple. По мнению экспертов, причиной успеха этого бренда является высокий технический уровень изделий и достаточно агрессивная ценовая политика”, — отметила Арон.

Первой ласточкой Xiaomi в торговой сети Tele2 стал смартфон Redmi Note 3 Pro, который выпускается с 2016 года. ”Наш выбор в пользу этой модели определило великолепное соотношение ее цены и качества. Уверены, покупатели по достоинству оценят все преимущества нового смартфона. В настоящее время у нас проходят тестирование и другие модели этого производителя, и мы планируем выйти на эстонский рынок также с флагманским смартфоном Xiaomi”, — сообщила Арон.

Xiaomi Redmi Note 3 Pro оснащен мощным аккумулятором — 93 часа в режиме ожидания, что примерно на треть больше, чем у других телефонов такого же ценового класса. Среди других достоинств смартфона: быстрая операционная система, 16-мегапиксельная камера и сборка превосходного качества, поскольку корпус модели выполнен из металла. Встроенная память — 32 Гбайт, оперативная — 3 Гбайт, экранное разрешение — на уровне новейших айфонов. Смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев и поддерживает функцию быстрой зарядки.

”Xiaomi Redmi Note 3 Pro подойдет всем активным пользователям (с таким-то мощным аккумулятором!), которые не собираются платить огромные деньги за телефон”, — сказала в заключение директор по продукции Tele2.

Уже начиная с сегодняшнего дня смартфон Xiaomi можно приобрести в интернет-магазине Tele2 за 219 евро.