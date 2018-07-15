В Эстонии поменялся порядок приема трудовых мигрантов. От иностранцев потребуют знания эстонского

Вступили в силу поправки к Закону об иностранцах, благодаря которым из-под миграционной квоты были выведены специалисты высокого класса, а кроме того, увеличен срок краткосрочной работы.

Однако размер самой квоты не изменился, сообщает rus.err.ee. Штраф за незаконное использование иностранной рабочей силы для юридических лиц увеличен с 3200 до 32 000 евро.

В течение нескольких лет специалисты топ-уровня (иностранцы с профессиональной подготовкой, которым работодатели в Эстонии должны платить по меньше мере двойную среднюю брутто-зарплату) не могли приехать в Эстонии по причине исчерпания иммиграционной квоты.

Закон увеличил максимальный срок краткосрочных работ с девяти месяцев до одного года, чтобы снизить нехватку рабочей силы, связанную с цикличностью развития экономики.

Закон устанавливает требование о знании эстонского языка на уровне А2 для иностранцев, которые по меньшей мере пять лет прожили в Эстонии на основании временного вида на жительство с правом на работу, и которые хотели бы ходатайствовать о новом виде на жительство или продлить срок действия существующего, но данное требование действует лишь в отношении новых прибывающих в Эстонию лиц, которые получат вид на жительство после 15 июля 2018 года.