В Эстонии отмывали миллиарды евро из России: схемы, причины, нюансы

В ежегоднике Бюро данных об отмывании денег значится, что поток грязных денег, проходивших через Эстонию начиная с 2011 года, больше, нежели предполагалось. Схем — несколько; также выяснилось, что Эстонию использовали в рамках одной из схем для отмывания аж 7,3 миллиардов евро, поступивших из России, пишет Ärileht.

”Россия ввела ограничение на свободное движение финансовых средств вне их финансовой системы. Оттого российские предприниматели нашли альтернативные решения для перевода денег в Европу”, — нзначится в ежегоднике.

А именно: на счета в эстонских банках, принадлежащие нерезедентам, переводились российские акции и долговые расписки. Их тут реализовывали посредством здешней финансовой системы, и полученные от реализации деньги переводили на аккаунты нерезидентов. С 2012 года таким образом в Эстонии было реализовано российских ценных бумаг более чем на 7,3 миллиарда евро. Выручку далее переводили в десятки разных юрисдикций и тысячи фирм за товары и услуги. Дальнейшая судьба товаров, при условии, конечно, что они реально были приобретены, неясна.

Известны несколько схем-обманок.