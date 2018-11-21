21.11.2018, 12:40

В Эстонии не хватает руководителей высшего звена

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rus.delfi.ee
EST
В Эстонии не хватает руководителей высшего звена
Amrop Estonia

В компании по подбору персонала высшего звена Amrop Estonia отмечают, что эстонские стартапы и частные компании зачастую испытывают острую потребность в сотрудниках со специфическими для их сферы деятельности знаниями и умениями.

За первые десять месяцев 2018 года оборот ведущей компании по подбору персонала высшего звена Amrop Estonia вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 492 231 евро, уже сейчас превысив оборот за весь 2017 год. Нехватка руководителей высшего звена в Эстонии и успешная стратегия регионального поиска на рынке стран Балтии стали основными факторами мощного роста хедхантера.

”2018 год — самый успешный за всю 25-летнюю историю Amrop в Эстонии. Наш оборот за 10 месяцев уже сейчас превысил результат за 12 месяцев 2017 года (годовой оборот Amrop Estonia в 2017 году составил 480 541 евро), и в этом году мы впервые преодолеем отметку в 500 000 евро”, — сказала руководящий партнер Amrop Estonia Айга Арсте-Авотина, по словам которой основополагающие успеха — это дефицит персонала высшего звена в Эстонии и успешная стратегия Amrop по созданию процесса регионального поиска.

По словам Арсте-Авотина, 36% работодателей во всем мире испытывают нехватку квалифицированной рабочей силы и трудности с поисками сотрудников — особенно менеджеров и руководителей высшего звена.

”Сложная демографическая ситуация в странах Балтии и их растущая экономика делают нехватку талантов более очевидной. Большинство успешных эстонских компаний понимают, что во имя роста они должны выйти на международный уровень — а для этого необходимы подходящие руководители. Местные стартапы и частные компании зачастую испытывают потребность в сотрудниках со специфическими для их сферы деятельности знаниями и умениями. Найти таких работников на маленьком местном рынке очень сложно, поэтому необходимо проводить трансграничный поиск менеджеров. Международная сеть Amrop присутствует в почти 50 странах, и наша уникальная команда консультантов и аналитиков помогает клиентам найти компетентных кандидатов, где бы они ни находились”, — сказала Арсте-Авотина.

По сравнению с ситуацией двадцати- и даже десятилетней давности, бизнес по подбору персонала высшего звена (executive search) в Эстонии претерпел значительные изменения. ”В нашей фирме происходит сужение специализации. Мы накопили значительный опыт и компетенцию в таких секторах как технология, дигитализация, розничная торговля, производство, инфраструктура и промышленность, и продолжаем развивать их. Также мы наблюдаем усиление трансграничного сотрудничества между нашими офисами в разных странах, что позволяет эстонских компаниям расширить поиск талантов и пригласить на работу на местном рынке специалистов из-за рубежа. Уже сейчас порядка 20% проводимых нами в странах Балтии конкурсов — трансграничные”, — добавила Арсте-Авотина.

Amrop является одной из ведущих международных консультационных компаний по подбору персонала высшего звена и специалистов редкой квалификации (executive search). Международная сеть Amrop была основана в 1977 году и действует в регионах EMEA, Азии и Америки. Располагая порядка 80 офисами в почти 50 странах, компания сочетает глобальный подход и опыт со знанием местных рынков, что позволяет Amrop находить и привлекать талантливых управляющих высшего звена, лучших специалистов на рынке.

ТОП

Фирма Amrop Estonia была основана в 1993 году. Среди клиентов Amrop Estonia такие компании как Ekspress Grupp, Eesti Raudtee, Baltic Workboats, HKScan, R-Kiosk Estonia, PKN Orlen, Circle K, Riigi Kinnisvara, Tallinna Sadam и многие другие.

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