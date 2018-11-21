В Эстонии не хватает руководителей высшего звена

За первые десять месяцев 2018 года оборот ведущей компании по подбору персонала высшего звена Amrop Estonia вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 492 231 евро, уже сейчас превысив оборот за весь 2017 год. Нехватка руководителей высшего звена в Эстонии и успешная стратегия регионального поиска на рынке стран Балтии стали основными факторами мощного роста хедхантера.

”2018 год — самый успешный за всю 25-летнюю историю Amrop в Эстонии. Наш оборот за 10 месяцев уже сейчас превысил результат за 12 месяцев 2017 года (годовой оборот Amrop Estonia в 2017 году составил 480 541 евро), и в этом году мы впервые преодолеем отметку в 500 000 евро”, — сказала руководящий партнер Amrop Estonia Айга Арсте-Авотина, по словам которой основополагающие успеха — это дефицит персонала высшего звена в Эстонии и успешная стратегия Amrop по созданию процесса регионального поиска.

По словам Арсте-Авотина, 36% работодателей во всем мире испытывают нехватку квалифицированной рабочей силы и трудности с поисками сотрудников — особенно менеджеров и руководителей высшего звена.