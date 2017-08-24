В Эстонии началась предпродажа Samsung Galaxy Note 8

В интернет-магазине Telia началась предварительная продажа новой флагманской модели Samsung Galaxy Note 8. Все покупатели получат в подарок док-станцию, с помощью которой смартфоном можно пользоваться как компьютером, сказано в пресс-релизе мобильного оператора.

Note 8 продолжает традицию и остается первопроходцем в мире смартфонов. На этот раз новшество состоит в большом экране диагональю 6,3 дюйма. Речь идет о т.н. Infinity Display, самом большом дисплее в модельном ряду Note. Одним из преимуществ большого экрана является уменьшение ”скроллинга”, то есть прокручивания информации вниз, поскольку экран вмещает значительно больше текста и изображений. Несмотря на величину экрана, дизайнеры сумели создать не громоздкий и удобный для пользования телефон.

Своеобразия модели добавляет и наличие стилуса S-Pen, с помощью которого можно писать и рисовать на экране. Благодаря стилусу можно гораздо быстрее и удобнее воспользоваться устройством. Например, используя S-Pen, можно написать до 100 страниц текста прямо на дисплее Note 8, не активируя экран.

Кроме того, модель Note от Samsung впервые оснащена камерой с двумя линзами (Dual Lens), которая обеспечивает еще более качественную съемку фото и видео. Обе камеры Note 8 имеют стабилизатор изображения и работают с функцией Live Focus, что позволяет выбирать в реальном времени, на чем конкретно сфокусироваться при съемке, и что ”затуманить” на фоне.

С технической стороны стоит отметить, что оперативная память Note 8 составляет 8 Гб, а встроенная память — 64 Гб, которые можно увеличить с помощью карточки microSD. Кроме прочего, и сам Note 8, и стилус S-Pen отличаются водо- и пыленепроницаемостью. У Note 8 имеется возможность беспроводной зарядки.

Все покупатели Note 8 в период предварительной продажи получат в подарок док-станцию DEX Station стоимостью 159 евро. Благодаря ей владельцы Galaxy Note 8 смогут превратить свой смартфон в компьютер. При помощи док-станции телефон подключается к монитору, клавиатуре и мыши, что обеспечивает удобство работы со всем содержимым смартфона. Таким образом пользователь получает доступ к файлам, может работать с документами или смотреть видео на большом экране.

Предпродажа Samsung Galaxy Note 8 пройдет в период с 23 августа по 15 сентября. Клиенты, заказавшие телефон в период предварительной продажи, смогут получить покупку 15 сентября, тогда же Galaxy Note 8 поступит и в открытую продажу.

Цена Note 8 составляет 999 евро. В период предварительной продажи телефон можно приобрести в рассрочку с нулевой процентной ставкой.