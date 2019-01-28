В Эстонии на фоне роста потребления электроэнергии падают объемы ее производства

В прошлом году производство электроэнергии в Эстонии составило 10,6 тераватт-часов, что на 6% меньше, чем в 2017 году, когда объем производства составил 11,2 тераватт-часов, сообщила в понедельник, 28 января, пресс-служба компании Elering.

Потребление электроэнергии в Эстонии в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 3% — с 8,5 тераватт-часов до 8,7 тераватт-часов. Значительно больше электроэнергии было потреблено в феврале и марте прошлого года. В те месяцы температура воздуха была ниже средней за многие годы.

В целом в 2018 году в Эстонии было произведено на 1,9 ТВт-ч электроэнергии больше, чем потреблено.