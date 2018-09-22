В Эстонии может измениться размер сбора за заход судов в порты

Цель анализа — установить, какой эффект имело бы изменение платы, которая взимается со всех заходящих в эстонские порты судов, сообщил в субботу портал ERR Uudised.

По словам представителя министерства экономики Лауры Лаастер, министерство проанализирует, нужно ли вообще менять размер платы и если да, то в какую сторону.

"Поскольку такое изменение повлияет на доходы государственного бюджета, мы сейчас анализируем с министерством финансов возможный эффект такого изменения и обосновано ли оно", — сказала Лаастер.

По ее словам, ясность в ситуацию по этому вопросу будет внесена на заседании комиссии по транзиту, которое состоится в декабре.

Плата за пользование водными путями взимается со всех заходящих в эстонские порты судов, независимо от флага, под которым они плавают.