22.09.2018, 19:50

В Эстонии может измениться размер сбора за заход судов в порты

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Kruiisilaevad Tallinnas sadamas
Kruiisilaevad Tallinnas sadamasFoto: Andres Putting

Министерства экономики и финансов анализируют необходимость изменения платы за пользование водными путями в Эстонии.

Цель анализа — установить, какой эффект имело бы изменение платы, которая взимается со всех заходящих в эстонские порты судов, сообщил в субботу портал ERR Uudised.

По словам представителя министерства экономики Лауры Лаастер, министерство проанализирует, нужно ли вообще менять размер платы и если да, то в какую сторону.

"Поскольку такое изменение повлияет на доходы государственного бюджета, мы сейчас анализируем с министерством финансов возможный эффект такого изменения и обосновано ли оно", — сказала Лаастер.

По ее словам, ясность в ситуацию по этому вопросу будет внесена на заседании комиссии по транзиту, которое состоится в декабре.

Плата за пользование водными путями взимается со всех заходящих в эстонские порты судов, независимо от флага, под которым они плавают.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Папа Римский, злоключения читателя в порту и убийство в Тапа

22.09.2018
Папа Римский Франциск начал свой путь в Эстонию. Читательница поделилась с Delfi инцидентом, который произошел с ней в Таллиннском порту. Пропавшую накануне женщину нашли мертвой, по подозрению в убийстве задержан ее бывший супруг. А сегодня еще, между прочим, был День без автомобиля!
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Фестиваль Station Narva поражает масштабом и уровнем организации. Сегодняшние хедлайнеры — Echo and the Bunnymen

22.09.2018
Вопреки прогнозам скептиков, трехдневный фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, проводящийся на многих площадках, главной из которых является Кренгольмская мануфактура, сумел собрать множество любителей музыки со свей Эстонии и из-за рубежа.
Подробнее


Кто первый встал, того и тапки. В каких случаях требование по алиментам не имеет преимущества?

22.09.2018
Жительница Таллинна Марина (имя изменено) возмущена: государство, с одной стороны, заверяет, что оно заботится о детях, растущих без второго родителя, и принимает меры, чтобы им жилось лучше. А с другой стороны — принимает поправки к закону, согласно которым, если недвижимость родителя, не платящего алименты, продают за долги, то у детей уже нет первоочередного права требования, и деньги уходят другим людям. Почему так и кто в каких ситуациях может с этим столкнуться, выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

Под Ригой убита беременная женщина: юный отец ребенка не хотел содержать семью

22.09.2018
Рижская окружная прокуратура передала в Рижский районный суд материалы дела о жестком убийстве беременной женщины. Обвинения предъявлены юноше, который обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах и в корыстных целях.
Подробнее

Как узнать, что вас прослушивают через ваши же гаджеты? Разбираемся вместе с экспертами

22.09.2018
Вы наверняка замечали странное. Переписывались вы с другом о какой-то вещи или поболтали с подругой, держа телефон рядом. Потом зашли в интернет и — воу! — увидели рекламу той самой штуки, о которой говорили. Логичная мысль: гаджеты следят за нами, хотим мы того или нет. Это миф, совпадение или правда? Hi-Tech Mail.ru разобрался вместе с экспертами.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321002
178,20 €
106,92 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €

"Майн Кампф", "Лолита" и "Госкомдурь". Кто и зачем запрещает книги?

22.09.2018
Испокон веку книги запрещали. Испокон веку с этими запретами боролись. Сейчас такую борьбу ведет ежегодная международная акция "Неделя запрещенной книги". В этом году она проходит 23-29 сентября. Что это за инициатива, и какова на сегодняшний день в мире ситуация с запрещенными книгами?
Подробнее

ВИДЕО читателя Delfi: Чарующие огни Фестиваля света в Cтаром городе

22.09.2018
С 19 по 21 сентября состоялся традиционный фестиваль света в Таллинне. Парк Кадриорг наполнился огнями, магией, романтикой и прекрасной музыкой. Трехдневный фестиваль света и музыки завершит празднование 300-летия Кадриорга. На фестивале вы могли увидеть различные инсталляции — игру света, видео, огня и звука в мистическом городском пространстве, обозримом из парка и со стороны Старого Таллинна.
Подробнее


Полиция по-прежнему просит помощи жителей Харьюмаа в поисках 87-летней женщины

22.09.2018
Пыхьяская префектура просит помощи в поисках 87-летней женщины. Илла-Койдула ушла из дома 20 сентября в деревне Нааге Харкуской волости и до сих пор не вернулась, у нее нет при себе мобильного телефона.
Подробнее