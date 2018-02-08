08.02.2018, 08:50

В Эстонии могут отменить запланированный рост акциза на алкоголь

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rus.delfi.ee
EST
Alkohol
AlkoholFoto: Karli Saul

Намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь может быть отменено — об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

В ходе обсуждения бюджетной стратегии правительству придется рассмотреть возможность изменения акцизной политики, сказал Ратас в интервью Балтийской службе новостей, передает rus.err.ee.

По его словам, правительство может отменить намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь в случае, если министр финансов найдет источники покрытия для этого шага.

Пост министра финансов занимает член IRL Тоомас Тынисте. Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер ранее также высказался за отмену повышения алкогольного акциза в 2019 году.

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