17.01.2018, 13:02

В Эстонии могут быть выведены из обращения монеты номиналом 1 и 2 цента

 (60)
rus.delfi.ee
EST
В Эстонии могут быть выведены из обращения монеты номиналом 1 и 2 цента
Foto: Scanpix/ Reuters

Сегодня Банк Эстонии предложил обсудить целесообразность уменьшения оборота монет номиналом в 1 и 2 цента путем округления конечной стоимости при совершении потребителями покупок.

Вице-президент банка Мадис Мюллер отметил, что ежегодно банк выпускает ”около двух грузовиков” 1- и 2-центовых монет, которые в магазинах выдаются людям в качестве сдачи и которыми они далее пользуются очень редко. ”Центробанк предлагает обсудить, могло бы быть в обороте меньше центов, которые люди используют очень редко”, — сказал он.

Согласно предложению, отдельно цены на каждый товар округляться не будут, а будет округляться конечная стоимость всех товаров на кассе. Округление будет производиться математически до ближайшего целого (5 центов). Например, если глазированный сырок стоит 24 цента, то два сырка будут стоить 48 центов, а на кассе цена будет округлена до 50 центов. В это же время при покупке трех сырков общей стоимостью 72 цента их цена на кассе будет округлена до 70 центов.

Мюллер отмечает, что округление к росту цен не приведет, поскольку округление будет происходить в обе стороны (большую и меньшую) и продавец не сможет проконтролировать, что человек положит в корзину и какова будет конечная стоимость.

Согласно плану, расплачиваться 1- и 2-центовами можно будет и далее, но в качестве сдачи они выдаваться не будут.

Читайте также:
185 000€
Tallinn, Квартира
120 000€
Tallinn, Квартира
72 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
157 000€
Rae vald, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
155 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
83 000€
Tallinn, Квартира
118 900€
Tallinn, Квартира
229 900€
Tallinn, Квартира
174 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии