В Эстонии могут быть выведены из обращения монеты номиналом 1 и 2 цента

Сегодня Банк Эстонии предложил обсудить целесообразность уменьшения оборота монет номиналом в 1 и 2 цента путем округления конечной стоимости при совершении потребителями покупок.

Вице-президент банка Мадис Мюллер отметил, что ежегодно банк выпускает ”около двух грузовиков” 1- и 2-центовых монет, которые в магазинах выдаются людям в качестве сдачи и которыми они далее пользуются очень редко. ”Центробанк предлагает обсудить, могло бы быть в обороте меньше центов, которые люди используют очень редко”, — сказал он.

Согласно предложению, отдельно цены на каждый товар округляться не будут, а будет округляться конечная стоимость всех товаров на кассе. Округление будет производиться математически до ближайшего целого (5 центов). Например, если глазированный сырок стоит 24 цента, то два сырка будут стоить 48 центов, а на кассе цена будет округлена до 50 центов. В это же время при покупке трех сырков общей стоимостью 72 цента их цена на кассе будет округлена до 70 центов.

Мюллер отмечает, что округление к росту цен не приведет, поскольку округление будет происходить в обе стороны (большую и меньшую) и продавец не сможет проконтролировать, что человек положит в корзину и какова будет конечная стоимость.

Согласно плану, расплачиваться 1- и 2-центовами можно будет и далее, но в качестве сдачи они выдаваться не будут.