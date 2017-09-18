В Эстонии лимит по бесконтактным платежам повысят до 25 евро

Союз банков Эстонии сообщил, что с 16 октября все банки, у которых есть бесконтактные карточки, повысят лимит платежа без введения пароля с 10 до 25 евро.

Бесконтактные карты составляют 15% от всех банковских карт в Эстонии, и по прогнозам банков, к концу 2017 года около 80% платежных терминалов смогут обслуживать бесконтактные платежи, а к 2020 году их должны обслуживать все терминалы, пишет rus.err.ee.

По данным банковского союза, 75% платежей, которые совершают в магазинах Эстонии, находятся ниже лимита в 25 евро. "Введенный в Эстонии поначалу лимит в 10 евро показал, что потребители и продавцы заинтересованы в новом способе платежа и что он является безопасным, поскольку бесконтактные платежи могут обслуживать только специальные устройства, для использования которых необходим договор с банком. Для подтверждения платежей выборочно требуют ввести ПИН-код даже при платежах ниже лимита", - сообщил глава рабочей группы по картам Эстонского банковского союза Меэлис Нурк, по словам которого, бесконтактный платеж совершается один раз за покупку и только если карта находится на расстоянии не менее двух сантиметров от терминала.

В Эстонии бесконтактные карты выдают банки Swedbank, SEB, LHV, Krediidipank и Nordea.