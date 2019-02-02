В Эстонии хотят упростить регистрацию торгового знака и промышленного дизайна
13 февраля в Рийгикогу состоится второе чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о товарных знаках, Закон о защите промышленного дизайна и в другие законы.
13 февраля в Рийгикогу состоится второе чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о товарных знаках, Закон о защите промышленного дизайна и в другие законы.
Законопроект упростит регистрацию торгового знака и промышленного дизайна и сократит сроки производства по связанным с интеллектуальной собственностью спорам.
Это позволит Патентному департаменту ввести систему электронного принятия и производства по ходатайствам о регистрации торгового знака и промышленного дизайна и другим заявлениям. По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, люди проявляют все больше интереса к защите торговых знаков. ”В Эстонии порядка 26 000 зарегистрированных торговых знаков, и их число ощутимо растет. В связи с этим растет и число желающих защитить свою нематериальную собственность”, — пояснил Сестер.
Изменения признают недействительными положения закона, регулирующие требования по оформлению документов, предоставляемых Патентному департаменту, и действующие исключительно в отношении бумажных документов. Также будет упразднено требование о предоставлении оригинальных документов.
”В связи с изменениями будет основательно реорганизована работа Патентного департамента. Производства по выдаче правовой защиты на торговые знаки и промышленный дизайн станут более эффективными. Административная нагрузка существенно снизится”, — сказал Сестер.
”Законопроект улучшит многие аспекты в данной сфере, — добавил член комиссии Арто Аас. — Производство по ходатайствам и заявлениям станет быстрее и эффективнее, так как рабочие процессы упростятся, станут эффективнее и перейдут в цифровой формат. Электронное программное обеспечение позволит также присоединиться и к другим государственным регистрам”.
Законопроект также изменит порядок разрешения споров, связанных с интеллектуальной собственностью. Исключительную компетенцию в этих вопросах получит Харьюский уездный суд. Это единственный уездный суд, где работают судьи, специализирующиеся на интеллектуальной собственности. Поправка позволит использовать их опыт и знания, чтобы обеспечить эффективность производства и высокое качество выносимых по делам решений.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.