В Эстонии хотят упростить регистрацию торгового знака и промышленного дизайна

Законопроект упростит регистрацию торгового знака и промышленного дизайна и сократит сроки производства по связанным с интеллектуальной собственностью спорам.

Это позволит Патентному департаменту ввести систему электронного принятия и производства по ходатайствам о регистрации торгового знака и промышленного дизайна и другим заявлениям. По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, люди проявляют все больше интереса к защите торговых знаков. ”В Эстонии порядка 26 000 зарегистрированных торговых знаков, и их число ощутимо растет. В связи с этим растет и число желающих защитить свою нематериальную собственность”, — пояснил Сестер.

Изменения признают недействительными положения закона, регулирующие требования по оформлению документов, предоставляемых Патентному департаменту, и действующие исключительно в отношении бумажных документов. Также будет упразднено требование о предоставлении оригинальных документов.

”В связи с изменениями будет основательно реорганизована работа Патентного департамента. Производства по выдаче правовой защиты на торговые знаки и промышленный дизайн станут более эффективными. Административная нагрузка существенно снизится”, — сказал Сестер.