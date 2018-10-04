04.10.2018, 14:41

В Эстонии есть место, где средняя зарплата более 2000 евро

 (21)
rus.delfi.ee
EST 2
В Эстонии есть место, где средняя зарплата более 2000 евро
Foto: Erlend Štaub, Tele2

Из представленного вчера экономического исследования следует, что средняя зарплата в действующих в Таллинне Ülemiste City предприятиях в прошлом году превысила 2000 евро, что на 70% выше среднего по стране.

Если в 2017 году в Эстонии средняя брутто-зарпала составляла 1221 евро, а в Таллинне 1383 евро, то в бизнес-городке Юлемисте — 2077 евро. Средняя зарплата в сфере инфотехнологий в прошлом году составила 2613 евро, в Ülemiste City — 2940 евро.

По словам члена совета Mainor Ülemiste Райво Варе, на настоящий момент там действует около 400 предприятий, на которых трудятся более 10 000 человек.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Полиция предупреждает: в Таллинне мошенники просят прохожих одолжить денег на билет на автобус

04.10.2018
"Дать денег оказавшемуся в беде — благородный поступок, но, к сожалению, находятся люди, которые используют таких благодетелей", — сообщает Пыхьяская префектура в соцсети.
Подробнее

ФОТО | Поможем найти человека! Семья заблудившегося в лесу Ивана Федоровича просит помочь

04.10.2018
Уважаемые читатели Delfi. В нашу редакцию поступило письмо от родственников пожилого человека, которого уже почти неделю ищут в лесу в Ида-Вирумаа. Мы также просим вас распространить это сообщение в соцсетях, чтобы те, кто имеет возможнсоть помочь, присоединились к поискам.
Подробнее



Охранные фирмы — о повышении минималки: государство, подай пример!

04.10.2018
Работодатели и профсоюзы в понедельник огласили цифры минимальной зарплаты в следующем году. Одна из сфер деятельности, которую значительно затронет повышение оплаты труда, — охранные услуги. Охранные фирмы считают, что в данной ситуации государство могло бы само подать пример.
Подробнее

Это реальность! В Эстонии открылась первая клиника дистанционной медицины

04.10.2018
В Эстонии начала работу первая клиника дистанционной медицины, пишет Eesti Päevaleht. Не выходя из дома, в обмен на 20 евро можно уже в течение пару часов получить консультацию семейного врача, психологи или акушерки.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-15% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
152,15 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €

ВИДЕО: Контавейт в упорной борьбе проиграла второй ракетке мира

04.10.2018
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) не сумела выйти в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Пекине. В 1/8 финала первая ракетка Эстонии в упорной борьбе уступила датчанке Каролин Возняцки (WTA 2) - 5:7, 4:6.
Подробнее


"Вы после распада СССР построили что-то?!": 66-летний житель Ульяновска о ворах во власти и лжи по ТВ

04.10.2018
У всех есть свое представление о жителях российской глубинки. Особенно мы можем догадываться о политических пристрастиях нестоличных граждан. Но после разговора с Вячеславом Юманкиным, понимаешь, что стереотипам свойственно рушиться.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО | Стала известна дата открытия торгового центра T1 Mall of Tallinn

04.10.2018
Долгожданное открытие торгового центра состоится 8 ноября. T1 Mall of Tallinn готовит для жителей и гостей столицы около 60 новых торговых марок, концепций питания или полностью новые сферы деятельности, сообщает портал “Вечерка” со ссылкой на ERR.
Подробнее

Раскатается? Журналист Delfi испытал на себе первый "поезд четырех столиц" Рига-Киев

04.10.2018
В Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в Вильнюсе — злая тетя, в Риге — высокий чоловик… Пассажирам нового поезда “четырех столиц” Киев-Минск-Вильнюс-Рига и обратно есть, что обсудить под стук колес и без вай-фая. Журналист портала Delfi Кристина Худенко провела 19 часов в пути и оценила плюсы, минусы и перспективы нового маршрута.
Подробнее