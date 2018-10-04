04.10.2018, 14:41

В Эстонии есть место, где средняя зарплата более 2000 евро

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rus.delfi.ee
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В Эстонии есть место, где средняя зарплата более 2000 евро
Foto: Erlend Štaub, Tele2

Из представленного вчера экономического исследования следует, что средняя зарплата в действующих в Таллинне Ülemiste City предприятиях в прошлом году превысила 2000 евро, что на 70% выше среднего по стране.

Если в 2017 году в Эстонии средняя брутто-зарпала составляла 1221 евро, а в Таллинне 1383 евро, то в бизнес-городке Юлемисте — 2077 евро. Средняя зарплата в сфере инфотехнологий в прошлом году составила 2613 евро, в Ülemiste City — 2940 евро.

По словам члена совета Mainor Ülemiste Райво Варе, на настоящий момент там действует около 400 предприятий, на которых трудятся более 10 000 человек.

Tallinn Hockey weekend
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