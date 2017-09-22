В Эстонии более 100 000 пользователей iPhone

Впервый увидевший свет в 2007 году, iPhone стал образцом для подражания для всех производителей смарт-устройств. В Эстонии за 10 лет количество пользователей культовыми аппаратами от Apple перевалило за отметку в 100 000, значится в пресс-релизе Telia.

Многие годы рейтинги продаж мобильных телефонов в Telia возглавляли разные модели iPhone. Например, в 2016 году самыми продаваемыми мобильными телефонами в Telia стали iPhone 6S и iPhone SE. В десятку вошли и iPhone 7 (5 место), и iPhone 5S (7 место).

По словам менеджера сегмента мобильных телефонов Telia Eesti Таави Тинг, несмотря на то, что модели iPhone со временем значительно подорожали, интерес к ним не падает, скорее, наоборот.

”Когда на рынке появился iPhone 6, спрос на него в Эстонии был выше, чем на любую предыдущую модель. То же самое случилось с iPhone 7, — поясил Тинг. — Чаще всего пользователь iPhone очень лоялен бренду и, решив сменить телефон, выберет более новую модель iPhone”.

Тинг отметил, что в сети Telia на сегодняшний день зарегистрировано 100 000 разных моделей iPhone. Этой цифры эстонский пользователи iPhone достигли в этом году, причем рост продолжается. ”Мы видим постоянное повышение спроса на iPhone, за тенденцией особенно любопытно наблюдать в этом году, когда Apple представил сразу три новые модели — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X”.

В эту пятницу, 22 сентября в Telia начинается предварительная продажа новых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Предпродажа iPhone X в Telia начнется 27 октября.

Telia является официальным представителем iPhone в Эстонии с 2008 года.