В Эстонии 295 000 человек живут в относительной бедности

Число людей, живущих в относительной бедности, выросло по сравнению с предыдущим годом на 1,6%, сообщила во вторник, 18 декабря, пресс-служба ведомства, передает rus.err.ee.

В относительной бедности в 2017 году жили люди, чей месячный эквивалентный нетто-доход был меньше 523 евро (в 2016 году — 469 евро), а в абсолютной бедности — лица, чей ежемесячный эквивалентный доход был меньше 207 евро на руки.

В условиях абсолютной бедности в 2017 году жили 3,4% населения или 44 000 человек, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2016 году.

Департамент также отметил, что если бы в качестве дохода жителей нашей страны не учитывались пенсии и государственные пособия, то в относительной бедности жили бы 38,5% населения, а в абсолютной бедности — 22,8%.