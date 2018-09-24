В Эстонии 1500 автокресел Britton признаны небезопасными: фирма от ответственности увиливает(5)
В Эстонии 1500 автомобильных кресел Britton признаны небезопасными, при этом фирма всячески пытается избежать ответственности, пишет Eesti Päevaleht.
В Эстонии 1500 автомобильных кресел Britton признаны небезопасными, при этом фирма всячески пытается избежать ответственности, пишет Eesti Päevaleht.
История началась в 2016 году в Англии, когда на местном форуме одна женщина рассказала о том, как легко сломалось автомобильного кресло ее ребенка. Разгорелся скандал и началось расследование. Сломавшееся кресло имело типовой номер E8 04 44596 и выяснилось, что кресла с таким же строением, то есть такого же типа сбывались под несколькими названиями. Все они были сделаны в Китае и продавались различными сетями под разными названиями.
Результаты краш-тестов кресел подобного типа были плохими. Выяснилось, что пластиковая часть стула может сломаться уже в результате простого торможения. Иными словами: кресло не защищает ребенка и опасно для жизни.
Весной 2017 года первое сообщение поступило из Эстонии: Кайза Кулламаа на одном из форумов усомнилась в безопасности кресел Britton, отметив, что тесты они не проходили.
В ответ на этот пост владельцы Speli Baltic OÜ (которая стоит за брендом Britton) Тайво Пяэрсон и Анжелика Кургманн обратились в адвокатскую контору и потребовали от Кулламаа, чтобы она отказалась от своих слов и извинилась. Кроме того, она должна не только покрыть юридические расходы в размере 1500 евро, но и возместить фирме ущерб в размере 50 000 евро, который она якобы нанесла своими действиями, и процессуальные расходы. Требование выставлялось в случае отказа Кулламаа опровергнуть свои слова.
Кулламаа попросила доказать, каким образом был нанесен урон, а в мае этого года владельцы фирмы подали на нее в суд.
Департамент шоссейных дорог и Департамент защиты прав потребителей приступили к изучению вопроса в мае прошлого года. Speli Baltic заверила Департамент защиты прав потребителей, что кресла, указанные в рапорте Еврокомиссии об опасных товарах, у них не продаются и никогда не продавались. Однако, в мае этого года департамент получил письмо от представителя общеевропейской системы быстрого предупреждения об опасных продуктах RAPEX. Автор письма сообщил, что, насколько ему известно, кресла с таким типовым номером продавались в Эстонии под маркой Britton. Были представлены и доказательства.
Департамент вновь обратился к Кургманн и Пяэрсону. Они признали, что все-таки продавали эти кресла в 2014 и 2015 годах. Всего было продано около 1500 штук, что для Эстонии довольно много.
Департамент проконсультировался с Еврокомиссией и стало ясно, что кресло Brittoni 3Way — та же модель, что продавалась в свое время Англии. Английские продавцы вернули клиентам деньги. Департамент сообщил Speli Baltic, что если и они выкупят кресла, то избегут предписания, но владельцы решили вступить с департаментом в спор. Они представили свои аргументы, ни один из которых, однако, департамент не устроил. Фирме вынесли предписание и обязали выкупить кресла, а также назначили штраф в размере 8000 евро за неоднократное неисполнение предписаний департамента.
Пяэрсон и Кургманн не хотели сдаваться и оспорили предписание в административном суде, но позже все-таки согласились выкупить кресла. ”Но если в ходе судебных разбирательств выяснится, что предписание не имеет правовой силы, то департаменту придется это все оплатить. Мне кажется, департамент должен умерить пыл”, — говорит Кургманн. Она отмечает, что в силу ряда юридических причина кресла выкупать нельзя. Кроме того, больше эта модель не продается, да и не было зарегистрировано ни одного несчастного случая.
По данным Speli Baltic, признанные опасными кресла продавались и под другими названиями, поэтому издание рекомендует всем владельцам кресел, произведенных до марта 2016 года, проверить их типовые номера.
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