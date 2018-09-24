В Эстонии 1500 автокресел Britton признаны небезопасными: фирма от ответственности увиливает

История началась в 2016 году в Англии, когда на местном форуме одна женщина рассказала о том, как легко сломалось автомобильного кресло ее ребенка. Разгорелся скандал и началось расследование. Сломавшееся кресло имело типовой номер E8 04 44596 и выяснилось, что кресла с таким же строением, то есть такого же типа сбывались под несколькими названиями. Все они были сделаны в Китае и продавались различными сетями под разными названиями.

Результаты краш-тестов кресел подобного типа были плохими. Выяснилось, что пластиковая часть стула может сломаться уже в результате простого торможения. Иными словами: кресло не защищает ребенка и опасно для жизни.

Весной 2017 года первое сообщение поступило из Эстонии: Кайза Кулламаа на одном из форумов усомнилась в безопасности кресел Britton, отметив, что тесты они не проходили.

В ответ на этот пост владельцы Speli Baltic OÜ (которая стоит за брендом Britton) Тайво Пяэрсон и Анжелика Кургманн обратились в адвокатскую контору и потребовали от Кулламаа, чтобы она отказалась от своих слов и извинилась. Кроме того, она должна не только покрыть юридические расходы в размере 1500 евро, но и возместить фирме ущерб в размере 50 000 евро, который она якобы нанесла своими действиями, и процессуальные расходы. Требование выставлялось в случае отказа Кулламаа опровергнуть свои слова.

Кулламаа попросила доказать, каким образом был нанесен урон, а в мае этого года владельцы фирмы подали на нее в суд.

