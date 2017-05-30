В ЕС введут новые правила продажи автомобилей

Министры ЕС договорились в понедельник о разработке новых правил, разрешающих продажу автомобилей, чтобы предотвратить повторение скандала с выбросами Volkswagen и предоставить Европейской комиссии возможность штрафовать производителей-обманщиков напрямую, пишет Вести.Экономика со ссылкой на Reuters.



Правила, которые еще предстоит обсудить с Европейским парламентом, прежде чем они станут законом, являются ответом на скандал с дизельными двигателями 2015 г., когда немецкий автопроизводитель Volkswagen, как было установлено, использовал программное обеспечение для обмана во время испытаний на выбросы дизельными двигателями в США.

В рамках нынешней системы национальные органы, такие KBA Германии, имеют право лицензировать новые транспортные средства для продажи на территории всего Евросоюза и могут также отзывать эти лицензии.

Новые правила позволят другим национальным органам рассматривать такие решения, а также предоставить Еврокомиссии возможность проводить выборочные проверки и штрафовать производителей на сумму до 30 тыс. евро за одно транспортное средство, если они будут пойманы на обмане.

В преддверии министерской встречи в понедельник в Брюсселе европейские дипломаты заявили, что Германия неохотно передает больше полномочий по надзору за рынком в Брюссель, несмотря на последствия скандала с VW.

Немецкий младший министр экономики Маттиас Махниг сказал своим коллегам на встрече, что его страна выступает за усиление надзора, но добавил, что он хотел бы получить гарантии, чтобы избегать конфликтов между различными агентствами.

После скандал с Volkswagen исследования автомобилей других автопроизводителей выявили, что выбросы оксида азота (NOx) машин порой превышают 15-кратные пределы нормы. Кроме того, обнаружилось частое использование специальных устройств для маскировки реального уровня выбросов.

"Никакая неделя не проходит без новых откровений, новых расследований, — сказала комиссар ЕС Эльзбиета Бьенковска министрам. — Это никогда не закончится, если у нас не будет более надежной системы в Европе".