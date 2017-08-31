В ЕС ожидается дефицит сливочного масла: почему выросли цены?

Цены на сливочное масло выросли не только в Латвии. Производители молока предупреждают, что в Евросоюзе к концу года ожидается кризис с поставками сливочного масла, потому что изменения спроса и дисбалансы на рынке подняли цены на исторически высокий уровень. Об этом пишет rus.delfi.lv со ссылкой на Euractiv.

"В мире наблюдается недостаток молока, наступивший после резкого снижения цен в прошлом году. […] До Рождества точно не удастся удовлетворить увеличившийся спрос", — сказал агентству Reuters Педер Туборг, генеральный директор Arla Foods, одного из крупнейших в мире молочных кооперативов, принадлежащих 12 500 фермерам из ЕС.

Фермеры урезали производство после произошедшего в прошлом году резкого падения цен на молоко, наступившего после отмены квот молочных квот в ЕС.

По словам Туборга, дефицит молока, сливок и масла значительно увеличивает цены. В сентябре Arla уже третий месяцы подряд повысит закупочные цены на молоко до 38,30 евро за кг.

Средняя цена на масло в ЕС по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 150%, к концу года дефицит масла на рынке ЕС составит 60 000 тонн. Но Еврокомиссия (ЕК) настаивает на том, что это связано не с недостатком молока, а с изменением спроса в секторе молочной продукции.

"К июню рост производства в 19 странах ЕС перекрыл сокращения в девяти других странах ЕС, включая Францию и Германию", — пояснили порталу Euractiv в Еврокомиссии. Представитель ЕК полагает, что к концу года производство молока в ЕС превысит уровень 2016 года на миллион тонн.

"Ситуация с маслом — это результат сильной конкуренции за жирный компонент молока. Молочные жиры направляются на производство сыра, чтобы удовлетворить высокий спрос на сыр, производство которого более выгодно по сравнению с производством масла", — отметил представитель Еврокомиссии.

Другая причина возникновения дефицита масла — взлет спроса на сливочное масло в США, где потребители активно отказываются от маргарина. Об этом рассказал Пекка Песонен, генеральный секретарь ассоциации фермеров ЕС и фермерских кооперативов Copa и Cogeca.

"Еще необходимо разобраться с корреляцией между ценами на масло и ценой, которую получает производитель. Цены для производителей выросли не так сильно, как цены на масло. Пищевая цепочка должна работать лучше", — полагает Песонен.