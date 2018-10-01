01.10.2018, 17:10

В ЕС готовы выделить деньги на разоружение боевиков в Сирии

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Gazeta.ru
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Süüria
фото иллюстративноеFoto: GEORGE OURFALIAN, AFP/Scanpix

Помощник генерального секретаря ООН по верховенству права и учреждениям безопасности Александр Зуев заявил, что многие страны ЕС готовы выделить деньги на разоружение боевиков в Сирии. Об этом сообщает РИА ”Новости”.


По словам дипломата, государства Евросоюза заинтересованы в том, чтобы сирийские беженцы возвращались на родину. Зуев отметил, что подготовка такой программы займет несколько месяцев, однако еще нет соответствующего мандата СБ ООН и запроса от властей Сирии.

”Я уверен, что многие западноевропейские страны, а у нас есть очень крупные доноры, такие как Швеция, Германия, Норвегия, Голландия, Франция — они заинтересованы, чтобы остановить потоки миграции с Ближнего Востока вообще и из Сирии конкретно”, — добавил он.

Ранее экс-главком ВКС Виктор Бондарев назвал число террористов, уничтоженных Россией в Сирии.

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