В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"

В споре о поправках к европейской Газовой директиве (части Третьего энергопакета ЕС), касающихся трубопроводных проектов, подобных "Северному потоку — 2", в Евросоюзе достигнут новый компромисс. Комитету постоянных представителей ЕС и Европарламенту удалось достичь соглашения, сообщала в ночь на среду, 13 февраля, Еврокомиссия.

В связи со строительством "Северного потока-2" Еврокомиссия еще в 2017 году предложила внести изменения в европейскую Газовую директиву. Согласно предложению Брюсселя, на газопроводы из третьих стран в ЕС должны распространяться те же правила, что и на трубопроводы внутри Евросоюза. Одно из них: поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам голубого топлива.

Исключения лишь с согласия Еврокомиссии

Германия стремилась предотвратить принятие этих поправок. В итоге правительство ФРГ на прошлой неделе после спора с Францией достигло компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться и на "Северный поток-2", однако Германия получает право делать исключения из них.