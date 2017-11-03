В Elisa стартуют продажи iPhone X

Сегодня Elisa начинает продажи самого нового и самого ожидаемого смартфона с экраном, занимающим почти всю фронтальную поверхность — iPhone X, сообщает компания.

Привлекающий внимание своим ориентированным в будущее дизайном смартфон имеет ультрасовременный 5,8-дюймовый экран Super-Retina ”от края до края” и стеклянное покрытие передней и задней панелей. Смартфон водонепроницаемый и пыленепроницаемый.

Изюминкой модели является интеллектуальный процессор нового поколения A11 Bionic, мощная производительность которого позволяет создать непревзойденные впечатления от графики, что, несомненно придется по душе как любителям игр, так и фото и видео. Среди других революционных новшеств — возможность беспроводной зарядки и система сканирования лица Face ID, которая обеспечивает безопасный способ аутентификации при разблокировке смартфона или оплате за покупки. iPhone X не имеет кнопки ”Домой”. Просто взгляните на смартфон, и он будет разблокирован.

Система Face ID так же позволяет создавать красивейшие автопортреты с различными эффектами глубины и использовать функцию анимации, которая захватывает и анализирует более 50 движений мышц и зеркальных выражений лица с помощью анимированных смайликов. Камера TrueDepth добавляет возможность портретной съемки и портретного освещения для передней камеры.

Камера с двойной стабилизацией изображения имеет улучшенную матрицу, новый цветовой фильтр и более высокую глубину пикселей. Камеры с определением глубины пространства и точечная система распознавания контуров лица создают удивительные эффекты, имитирующие студийное освещение. Передняя и задняя часть iPhone X выполнены из самого прочного стекла, из когда-либо использованных для производства высококачественных смартфонов.

Новый iPhone X доступен в представительствах Elisa в двух цветах — серебристом и темно-сером.

”На рынке существует четкий спрос на такое высококачественное устройство как iPhone X, в одном красивом корпусе которого сочетаются инновационные функции и высокие технологии” — говорит Майлис Пломанн, руководитель отдела продуктового маркетинга Elisa. ”Новая модель нашего ассортимента — мощный iPhone X с его великолепным экраном Super Retina и другими возможностями и безлимитные разговорные пакеты Elisa и наша быстрая сеть отлично дополняют друг друга и открывают нашим клиентам лучшие возможности” — добавила Плооманн.

Цена на iPhone X начинается с 1179 евро. С 3 ноября Elisa начинает доставку своим клиентам предварительно заказанные утройства.