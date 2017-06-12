В Ekspress Meedia сменился председатель правления

12 июня совет AS Ekspress Meedia отозвал председателя правления Тыну Вяэта. Основанием для этого послужило соответствующее заявление Вяэта.

Новым председателем правления станет член правления AS Ekspress Grupp Андре Вескимейстер.

„Это решение родилось по его собственной инициативе. Никакого раздора между сторонами нет. Не исключаю, что мы и дальше будем с ним сотрудничать”, — прокомментировала уход Вяэта исполнительный директор правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу.