В дни фестиваля фольклорной музыки в Вильянди будет ходить больше поездов

В связи с проведением с 27 до 30 июля Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки Elron запустит в направлении Вильянди больше поездов, сказано в пресс-релизе.

«С Вильяндиским фольклорным фестивалем мы сотрудничаем уже долгие годы. Это украшающее лето многих жителей Эстонии мероприятие, и мы со своей стороны хотим предложить наилучшие возможности для участия в этом прекрасном мероприятии», - сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

На все фестивальные дни до Вильянди продлен отправляющийся в 13:33 из Таллинна в Рапла рейс, который будет прибывать в Вильянди в 15:44, делая между Рапла и Вильянди остановку и в Тюри. Отправляющийся в 18:30 в Тюри рейс будет продлен до Вильянди в четверг и пятницу, будет прибывать в Вильянди, в 20:51 делая по дороге из Тюри в Вильянди остановку и в Выхма.

Из Вильянди в направлении Таллинна в четверг, пятницу и воскресенье в ходу будет дополнительный рейс в 15:59. Поезд будет останавливаться также в Тюри и Лелле и в 17:22 продолжит привычный путь из Рапла в Таллинн, куда прибудет в 18:29. Из Вильянди в направлении Таллинна в четверг, пятницу и субботу в ходу будет также специальный фестивальный поезд, который будет отправляться в 21:16 и прибывать в Таллинн в 23:31, делая по дороге остановки на крупных станциях.

Во время фестиваля в ходу будут также все привычные и дополнительные летние рейсы линии Таллинн-Вильянди.

Более точные времена отправления можно найти в поисковой системе расписания Elron.