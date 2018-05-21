21.05.2018, 15:50

В Департамент защиты прав потребителей обратились уже десятки обманутых клиентов Delavue


rus.delfi.ee
EST
Delavue
Delavue ilusalongi näohooldusprogrammi lepingFoto: Andres Putting

К концу прошлой недели Департамент защиты прав потребителей получил от клиентов, пострадавших от деятельности печально знаменитого салона красоты Delavue, 29 письменных обращений, не считая телефонных и прямых консультаций, передает rus.err.ee.

"Рассмотрение заявлений, представленных на комиссию, департамент считает бесперспективным, так как фирма Delavue Est OÜ представила в Харьюский уездный суд заявление о банкротстве", — рассказала специалист по связям с общественностью департамента Пилле Калда. Суд рассмотрит дело 12 июня.

Клиентам салона, которые недополучили уже оплаченные услуги, департамент советует действовать так:

- Если за услуги было оплачено вперед без привлечения кредита, то для выяснения своих прав и дальнейших действий нужно обратиться к банкротному управляющему. Временным управляющим назначен Калле Мытсник (ул Пурье, комната 105, 11911, Таллинн, kalle@pankrotiekspert.ee, тел: 501 0656, 665 9952)

- Если на неполученные полностью или частично услуги был оформлен потребительский кредит, то необходимо оформить ходатайство на отказ от договора и выслать его двум другим сторонам: банку или другому кредитному учреждению, с которым заключен договор, и Delavue Est OÜ, которого сейчас представляет банкротный управляющий.

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