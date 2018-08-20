20.08.2018, 17:00

В День восстановления независимости активисты ударили автопробегом по алкоакцизам, безответственности и антигуманным ценам на спиртное

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ФОТО DELFI
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
EST 7
В День восстановления независимости активисты ударили автопробегом по алкоакцизам, безответственности и антигуманным ценам на спиртное
Delfi

Сегодня, несмотря на дождь, на аэродроме Куузику, что в Рапламаа, на сотнях машин приехали люди, чтобы потребовать политической ответственности от политиков в рамках акции "Налоги — в Латвию", которая до этого прошла в День независимости.


В Рапламаа двигаются колонны из Тарту и Таллинна. Программа началась в 16 часов и продлится примерно до 19.

"Цель — потребовать политической ответственности, то есть заставить политиков отвечать за содеянное", — прокомемнтировал организатор Гуйдо Арусоо.

Идейный вдохновитель акции против поднятия алкогольных акцизов ”Налоги — в Латвию!” Таави Леппик в феврале был не согласен с точкой зрения министра иностранных дел Свена Миксера о том, что ехать закупаться в Латвию в день юбилея ЭР непатриотично.

”Я считаю, что это мой подарок Эстонской Республике к юбилею. Этой акцией я выступаю за Эстонскую Республику и против плохих решений правительства”, — сказал Леппик Delfi и отметил, что это ни в коем случае не ”алкотур”, а протест против роста акцизов.
Леппик тогда отметил, что его цель — не свергнуть правительство, а заставить его больше думать и взвешивать важные решения.

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