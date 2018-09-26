26.09.2018, 17:01

В День предпринимательства пройдет семинар ”Вперед на все сто!” на русском языке


rus.delfi.ee
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В День предпринимательства пройдет семинар ”Вперед на все сто!” на русском языке
Pressifoto

2 октября уже 15-й год подряд Таллиннский департамент предпринимательства проводит День предпринимательства. Третий год развивается и программа на русском языке. В честь празднования столетия Эстонии ключевой темой основного семинара является ”Вперед на все сто!”, сообщает департамент.

Впервые семинар будет проходить в формате дискуссионной панели. Организаторы привлекли к участию видных бизнесменов, которые зарекомендовали себя на рынке давно, и тех, кто не так давно начал свой путь, но уже добился значительных успехов. Всего будет открыто три дискуссионных панели. Модератор семинара — телеведущая Елена Соломина.

Сферу общественного питания представит легендарный ресторатор, владелец ресторана ”Глория” Дмитрий Демьянов. Его собеседником станет Екатерина Андреева, уже несколько лет успешно развивающая услугу кейтеринга.

О мебельной промышленности расскажет Энн Вескимяги, продолжительное время управляющий знаменитой с советских времен фабрикой ”Стандарт”, и его коллега Андрей Коттель, собственник фирмы Andi Mööbel, несколько лет производящей кухонную мебель на любой вкус.

Также не забыта и индустрия развлечений. Здесь дискуссионная панель самая многочисленная. Среди участников Татьяна Толстая (руководитель сети кинотеатров CINAMON), Светлана Янчек, которая много лет привозит в Эстонию спектакли театрального фестиваля ”Золотая маска” и успешный бизнесмен Яанус Бейльман, собственник одной из самых крупных сетей розничных продаж билетов Piletilevi.

Конференцию откроет специально приглашенный гость — экономический эксперт Райво Варе, который среди прочего остановит своё внимание и на проблемах экспорта и расширения рынка.

Семинар состоится в конференц-центре Radisson Blu Hotel Olümpia (Лийвалайа, 33) в зале Alfa в 14:00.

Для участия в семинаре необходима регистрация. Вход бесплатный.

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