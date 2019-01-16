В деле о взятке Олега Осиновского замешаны и латвийские политики

О встрече со своим товарищем со времен учебы в Полицейской академии Домбитисом, который на тот момент был внештатным советником министра финансов, Юрашс позднее дал следующие показания. Дамбитис сказал, что необходимо обсудить некую тему. Он делал это, поскольку бывшие сокурсники — адвокаты Артис Стуцка и Марис Грундулис — настоятельно просили его обязательно обсудить эту тему с Юрашсом. Дамбитис рассказал о якобы состоявшемся в сентябре разговоре, в котором бывшие однокурсники просили передать Юрашсу, что депутат партии ”Согласие” Андрейс Элксниньш, который в то время организовывал защиту Осиновского в уголовном процессе Latvijas Dzelzceļš, предлагает Юрашсу взятку в размере одного миллиона евро. Цель — чтобы Юрашс помог Осиновскому избежать уголовной ответственности, либо, если это невозможно, чтобы его действия квалифицировались не как взяточничество, а как торговля влиянием, за которое предусмотрено более мягкое наказание, сообщает программа.

De facto также отмечает, что на следующий день после этого разговора Юрашс передал тайное заявление начальнику БПБК Ярославу Стрельченоку о вероятном предложении взятки. Однако уголовный процесс был начат лишь спустя полтора года — в начале 2017 года, когда Стрельченок уже не руководил БПБК, а Юрашс к тому моменту не работал в бюро уже несколько месяцев. Незадолго до реорганизации учреждения, в результате которого Юрашс потерял работу в БПБК, он публично заявил о предложенном ему в свое время миллионе евро и критично высказался о Стрельченоке в связи с не начатым расследованием. По этой причине Юрашс сейчас сам является подозреваемым в расследуемом Полицией безопасности деле об осознанном разглашении государственной тайны.

В решении о закрытии уголовного процесса отмечается, что все упомянутые в показаниях Юрашса лица какое-либо свое отношение к взяточничеству отрицают. В том числе и Дамбитис — единственный, к кому в данном деле был применен статус подозреваемого — в своей жалобе прокуратуре указал, что во встрече с Юрашсом не было ничего особенного и ее целью было обсудить актуальные события в Риге, а не предлагать взятку. Он подчеркнул это и в телефонном разговоре с de facto.

”То что мы говорили о миллионе, еще не означает, что я ему его предлагал или что я пришел предложить ему что-то от имени другого лица. Это… Это даже нельзя назвать интерпретацией. Это, простите, в какой-то мере наглость повернуть все таким образом. (…) Да, у нас был разговор и, к слову, в ходе этого разговора… Я не знал тогда, было или не было ему это известно, что в городе об этом говорят. Просто чтобы он обратил внимание, вдруг ему это где-то пригодится”, — рассказал о встрече с Юрашсом бывший советник министра финансов Дамбитис.

По словам Юрашса, он должен был отреагировать даже на кажущееся предложение взятки — следствию нужно было разъяснить роли всех задействованных лиц: ”Для меня, конечно, нет ни малейших сомнений, что были люди, которые хотели получить эти деньги от Осиновского. Что они хотели делать в дальнейшем — передать или не передавать дальше, присвоить — этот вопрос предстояло решить следствию, которое должно было начаться сразу же после получения моего сообщения”.

Ныне советник министра сообщения Улдиса Аугулиса и член правления Рижского свободного порта Стуцка в коротком сообщении программе de facto написал, что ”разные глупости” комментировать не намерен. Грудулис, являющийся ныне внештатным советником премьер-министра Мариса Кучинскиса, отметил, что все уже рассказал в своих показаниях БПБК.

Следователь БПБК наиболее достоверным в показаниях Юрашса сочла часть о возможной роли Элксниньша, поскольку в деле фигурирует фрагмент о записанном в марте 2016 года разговоре между Юрашсом и Осиновскисом, в ходе которого сотрудник БПБК обсуждал с эстонским предпринимателем и Элксниньша, отмечается в программе.

Передача отмечает, что позднее в ходе допроса в БПБК Осиновский утверждал, что Элксниньш не просил у него денег ни для Юрашса, ни для какого-либо другого должностного лица. С Элксниньшем он консультировался как с адвокатом и юристом. По инициативе Элксниньша в Таллине, Пярну, Москве и в Хорватии у них состоялось несколько встреч, в ходе которых депутат Сейма позиционировал себя знающим юристом, который способен организовать защиту в уголовном деле Осиновского. При этом все сотрудничество Осивновского с БПБК было связанно с его возможной помощью в раскрытии тяжелых преступлений. De facto известно, что после предоставления Осиновским информации БПБК в начале 2016 года действительно возбудило уголовный процесс против предпринимателя Мариса Мартинсонса, который вскоре был завершен.

В телефонном разговоре с De facto Осиновский сказал, что находится в Сингапуре и попросил прислать вопросы в письменном виде, однако позже через адвоката сообщил о нежелании что-либо комментировать.

Нынешний мэр Даугавпилса Элксниньш категорически отрицает информацию о нем, упоминающуюся в разговоре между Юрашсом и Осиновским. Он утверждает, что Осиновский обратился к нему в связи с делом Latvijas Dzelzceļš как к депутату Сейма, чтобы рассказать о систематических коррупционных случаях в Латвии.