В декларации о доходах появилась графа о "зарплате в конверте"

"Одинаковые виды доходов теперь расположены в одной таблице. Например, в прошлом году, доходы от сдачи в аренду жилого помещения и нежилого находились в разных таблицах, а теперь они отображаются в одном месте", — пояснила она.

Кроме того, в графе "Дополнение" есть раздел уточняющих вопросов, где в числе прочего человеку предлагают задекларировать полученную "в конверте" зарплату.

"Тем самым мы напоминаем, что при согласии на зарплату в конверте, ответственность за это ложится не только на работодателя, но также и на работника. Если работодатель доход не задекларировал, то это должен сделать работник", — подчеркнула Клеттенберг.

Декларацию можно подавать в период с 15 февраля до 31 марта, возврат подоходного налога начнется с 26 февраля.