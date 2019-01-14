В декабре 2018 клиенты Rimi пожертвовали на благотворительность практически ту же сумму, что и за весь 2017 год

”В 2018-м году наши клиенты жертвовали особенно активно: накопленные с покупок в Rimi бонусные деньги каждый месяц на благотворительность переводят около 1500 наших клиентов”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. ”Заслуживает внимания и то, что в декабре 2018 пожертвовали практически ту же сумму, что и за весь 2017-й год. В предрождественский месяц жители Эстонии участвуют в благотворительности благодаря общественным призывам, различным передачам и кампаниям, но и в остальное время года люди стали более щедрыми. Организаторы благотворительных кампаний в Эстонии проделали прекрасную работу, чтобы донести идею благотворительности до общества”.

Андрия Арро отметила, что процесс пожертвований организован для клиентов Rimi очень удобно: можно зайти на сайт www.sinurimi.ee, оформив перевод со своего аккаунта, или сделать это через терминал в магазине. ”Также у клиента есть возможность выбрать, сколько процентов от суммы накопленных бонусов он хочет жертвовать на благотворительность каждый месяц на постоянной основе. Переводить бонусные деньги Rimi на благотворительность наши клиенты могут уже с 2012-го года”.