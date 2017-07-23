В Чикаго сорвался многотысячный фестиваль поклонников Pokemon Go

Тысячи поклонников Pokemon Go получат компенсацию из-за сбоев на фестивале в Чикаго, из-за которых они не имели доступа к приложению и не смогли играть. А ведь фанаты выложили деньги за билеты, рассчитывая поймать самых редких существ в этой охватившей весь мир игре.

Технические сбои произошли из-за сочетания двух факторов — перегруженных мобильных сетей и несколько ошибок, которые, как признали организаторы, были на "их стороне", передает из США корреспондент Би-би-си в сфере технологий Дэйв Ли.

В итоге мероприятие, которое рекламировалось как шанс впервые собраться вместе и поймать некоторых редких существ из Pokemon Go, было сорвано, а фанатам покемонов оставалось только свистеть и кричать: "Исправьте нашу игру!"

Представители компании Niantic, создавшей популярную во всем мире игру, пытались объяснить ситуацию и успокоить собравшихся, но безуспешно. Кто-то из посетителей фестиваля даже бросил бутылку в ведущего на сцене, но не попал.

Помимо возврата 20 долларов, потраченных на билеты на фестиваль, разочарованным поклонникам в качестве компенсации предложено по 100 долларов в виде игровой валюты (pokecoins), которую можно использовать в приложении.

Pokemon Go была запущена прошлым летом. Это бесплатная игра для мобильных устройств с системой GPS, участники которой должны искать, захватывать и сражаться с виртуальными существами (покемонами), появляющимися на экране, как если бы они находились в реальной жизни.

С тех пор ее загрузили более 750 млн раз. Игра принесла ее создателям более 1 млрд долларов, а фестиваль в Чикаго должен был стать ее первым официальным юбилеем. Его участники надеялись найти там некоторые виды покемонов, которые до сих пор были либо недоступны, либо встречались крайне редко.

Билеты на мероприятие были распроданы в течение десяти минут после начала продажи, а у спекулянтов цена доходила до 400 долларов. Организаторы планировали собрать на фестивале 20 тысяч участников.

"Мы знаем, что это не тот день, когда мы все предусмотрели", — сказал рассерженным посетителям фестиваля директор по маркетингу Niantic Майк Квигли. "Но мы ценим ваше терпение", — добавил он.

Помимо технических проблем настроения фанатам Pokemon Go в субботу испортили очереди, в которых некоторым пришлось простоять больше трех часов.

Правда, ловить покемонов можно было и за пределами парка, где проходил фестиваль. Ведь организаторы, пытаясь решить технические проблемы, увеличили радиус территории, на которой можно было встретить редких существ.