21.11.2018, 14:44

В четверг в Пыхья-Таллинне будет открыт Kolde Selver

 (2)
rus.delfi.ee
EST
В четверг в Пыхья-Таллинне будет открыт Kolde Selver
selver

22 ноября в Пыхья-Таллинне, по адресу: ул. Сыле, 31 в 11:00 будет открыт новый магазин сети Selver. Всего этой сети принадлежит 53 магазина, в районе Пыхья-Таллинн новый Selver станет шестым по счету. В отделе информации Kolde Selver будет также находиться пункт выдачи заказов e-Selver.

”Пыхья-Таллинн развивается очень быстро, в ближайшие годы его население заметно увеличится. С открытием нового магазина мы станем ближе и для жителей граничащего с Кристийне Пельгулинна, и для жителей самого Кристийне, и для жителей Кесклинна. В Kolde Selver клиентов ждет присущий любому магазину нашей сети широкий ассортимент качественных товаров, приятная атмосфера, а также быстрое и компетентное обслуживание”, — сообщила член правления AS Selver Кристи Ломп.

По словам Тармо Рооси, исполнительного директора Mapri Ehitus, благодаря строительству нового Selver их предприятие хорошо закрепилось в Таллинне. ”Мы начали сотрудничество с Selver в прошлом году, когда возводили здание рынка Балтийского вокзала. Так что строительство магазина Selver на улице Сыле стало естественным продолжением конструктивной и плодотворной совместной работы”.

В отделе информации Kolde Selver будет находиться пункт выдачи заказов e-Selver. Услугами е-Selver можно воспользоваться с любого смарт-устройства, для этого достаточно зайти по адресу www.selver.ee и сделать заказ, который можно получить либо на дому с курьерской доставкой, либо в одном из 11 пунктов выдачи товаров.

В следующем году планируется провести капитальный ремонт в магазине Pelgulinna Selver, расположенном по соседству. Это позволит создать более современную и удобную для покупок среду.

Kolde Selver — шестой по счету магазин сети в районе Пыхья-Таллинн. До сих пор жителей этой части города обслуживали магазины сети, расположенные на Балтийском вокзале, на рынке Балтийского вокзала, в торговом центре Arsenal, а также магазины Pelgulinna Selver и Merimetsa Selver.

В ассортимент Kolde Selver будет входить более 15 000 наименований товаров, в том числе пользующиеся наибольшем спросом продовольственные. Покупателей ждет широкий спектр товаров первой необходимости и промышленных товаров.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы

21.11.2018
В "золотые" годы (во времена бума недвижимости в 2005-2007 гг.) в банке Hansapank творились веселье и разгул. Но во время кризиса шведы обанкротили местные фирмы либо безжалостно забрали их у эстонских владельцев, пишет в еще неопубликованной книге Ханнес Вескимяги.
Подробнее

ВИДЕО: Председатель Украинского землячества Евген Цыбуленко: "Русские и украинцы — это разные народы"

21.11.2018
Председатель Украинского землячества Эстонии, профессор Евген Цыбуленко в беседе с журналистом "Вечёрки" Владом Копылковым поделился своим мнением о ситуации на востоке Украины, объяснил, почему русские и украинцы — разные народы, а также допустил, что развал России сможет принести мир в Украину.
Подробнее





-40% Esprit Naiste käekell ES106022004
151,20 €
90,72 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
90,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €

ОБЗОР | Что мы знаем о кандидате в главы МВД Катри Райк и что ее связывает с президентом?

21.11.2018
Глава СДПЭ Евгений Осиновский предложил ректора Акакдемии МВД Катри Райк в качестве кандидата на пост министра внутренних дел, внезапно освободившегося после неожиданного завяления Андреса Анвельта об уходе из политики. Читателям русского Delfi, особенно жителям Северо-Востока Эстонии, госпожа Райк хорошо известна в качестве долгосрочного ректора Нарвского колледжа ТУ и депутата городского собрания.
Подробнее

Безысходность: россияне заливают голод водкой

21.11.2018
Россияне приспособились к падению доходов и ситуации неопределенности в политике и экономике: продовольственных товаров покупают меньше, а спиртных напитков потреблять стали больше. На градусах не экономят, предпочитая водку, коньяк и пиво.
Подробнее

В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Вместе с бизнесом ее главаря

21.11.2018
Неонацистская организация ”Сопротивление Северных стран” (Pohjoismainen Vastarintaliike — PVL) в Финляндии запрещена. Одна из ключевых фигур движения Йессе Торниайнен перевел свой бизнес в Эстонию, пишет журнал Seura.
Подробнее


ФОТО | Мызы Эстонии: 7 уникальных предложений на рынке

21.11.2018
В разных уголках Эстонии на продажу выставлены уникальные исторические мызные комплексы, состояние которых можно охарактеризовать как довольно хорошее. Приобрести такой ценный объект недвижимости можно общей суммой примерно 1 млн евро.
Подробнее

10 домашних растений, активно выделяющих кислород в ночное время

21.11.2018
В комнате со свежим, чистым воздухом легче заснуть и проще выспаться. Большинство растений выделяют кислород преимущественно днем, а в темное время суток, напротив, им “дышат”, отдавая в окружающую среду углекислый газ. А вот у растений из нашего списка все наоборот — они идеально подходят для помещений, где спят.
Подробнее