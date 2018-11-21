В четверг в Пыхья-Таллинне будет открыт Kolde Selver

22 ноября в Пыхья-Таллинне, по адресу: ул. Сыле, 31 в 11:00 будет открыт новый магазин сети Selver. Всего этой сети принадлежит 53 магазина, в районе Пыхья-Таллинн новый Selver станет шестым по счету. В отделе информации Kolde Selver будет также находиться пункт выдачи заказов e-Selver.
”Пыхья-Таллинн развивается очень быстро, в ближайшие годы его население заметно увеличится. С открытием нового магазина мы станем ближе и для жителей граничащего с Кристийне Пельгулинна, и для жителей самого Кристийне, и для жителей Кесклинна. В Kolde Selver клиентов ждет присущий любому магазину нашей сети широкий ассортимент качественных товаров, приятная атмосфера, а также быстрое и компетентное обслуживание”, — сообщила член правления AS Selver Кристи Ломп.
По словам Тармо Рооси, исполнительного директора OÜ Mapri Ehitus, благодаря строительству нового Selver их предприятие хорошо закрепилось в Таллинне. ”Мы начали сотрудничество с Selver в прошлом году, когда возводили здание рынка Балтийского вокзала. Так что строительство магазина Selver на улице Сыле стало естественным продолжением конструктивной и плодотворной совместной работы”.
В отделе информации Kolde Selver будет находиться пункт выдачи заказов e-Selver. Услугами е-Selver можно воспользоваться с любого смарт-устройства, для этого достаточно зайти по адресу www.selver.ee и сделать заказ, который можно получить либо на дому с курьерской доставкой, либо в одном из 11 пунктов выдачи товаров.
В следующем году планируется провести капитальный ремонт в магазине Pelgulinna Selver, расположенном по соседству. Это позволит создать более современную и удобную для покупок среду.
Kolde Selver — шестой по счету магазин сети в районе Пыхья-Таллинн. До сих пор жителей этой части города обслуживали магазины сети, расположенные на Балтийском вокзале, на рынке Балтийского вокзала, в торговом центре Arsenal, а также магазины Pelgulinna Selver и Merimetsa Selver.
В ассортимент Kolde Selver будет входить более 15 000 наименований товаров, в том числе пользующиеся наибольшем спросом продовольственные. Покупателей ждет широкий спектр товаров первой необходимости и промышленных товаров.