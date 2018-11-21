В четверг в Пыхья-Таллинне будет открыт Kolde Selver

”Пыхья-Таллинн развивается очень быстро, в ближайшие годы его население заметно увеличится. С открытием нового магазина мы станем ближе и для жителей граничащего с Кристийне Пельгулинна, и для жителей самого Кристийне, и для жителей Кесклинна. В Kolde Selver клиентов ждет присущий любому магазину нашей сети широкий ассортимент качественных товаров, приятная атмосфера, а также быстрое и компетентное обслуживание”, — сообщила член правления AS Selver Кристи Ломп.

По словам Тармо Рооси, исполнительного директора OÜ Mapri Ehitus, благодаря строительству нового Selver их предприятие хорошо закрепилось в Таллинне. ”Мы начали сотрудничество с Selver в прошлом году, когда возводили здание рынка Балтийского вокзала. Так что строительство магазина Selver на улице Сыле стало естественным продолжением конструктивной и плодотворной совместной работы”.

В отделе информации Kolde Selver будет находиться пункт выдачи заказов e-Selver. Услугами е-Selver можно воспользоваться с любого смарт-устройства, для этого достаточно зайти по адресу www.selver.ee и сделать заказ, который можно получить либо на дому с курьерской доставкой, либо в одном из 11 пунктов выдачи товаров.