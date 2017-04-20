В четверг в Ласнамяэ Selver открывает новый магазин, первых 500 покупателей ждут подарки

Сегодня в Ласнамяэ распахнет двери 48 Selver, получивший название Tähesaju Selver. Размер торговой площади нового магазина составляет 1445 m², он обеспечит работой более 50 человек. В день открытия первых 500 покупателей ждут подарки.

”Мы имеем дело с весьма развивающимся и перспективным районом, а также отличным в логистическом отношении расположением магазина для тех, кто проезжает мимо", — сообщила руководитель сети Selver Кристи Ломп. — Поэтому мы надеемся быстро завоевать расположение местных жителей и стать для них продуктовым магазином с приоритетом номер один”.

В новом Tähesaju Selver особое внимание будет уделено товарным предпочтениям местных жителей, с учетом пожеланий которых составлен ассортимент магазина. Основной упор сделан на широту и разнообразие ассортимента продуктовых товаров, но клиентов также ждут на полках магазина и товары первой необходимости, и промышленные товары.

В придачу к отличному ассортименту, магазин предлагает услугу самообслуживания SelveEkspress, позволяющую клиентам совершать покупки быстро и с удобством.

По словам Кристи Ломп, на сегодняшний день конкуренция в розничной торговле жестче, чем когда-либо ранее. В отношении открываемых магазинов все большее значение имеет их местоположение, поскольку люди хотят, чтобы продуктовый магазин находился к их ежедневным траекториям движения как можно ближе.

В базирующуюся на эстонском капитале сеть розничной торговли Selver входит 48 магазинов в различных регионах Эстонии. Магазины Selver ежедневно посещает свыше 100 000 человек. Selver обеспечивает работой более 2600 человек.