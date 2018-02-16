В четверг состоялась церемония закладки краеугольного камня резиденции Haven Kakumäe, значится в пресс-релизе.

По словам члена правления Haven Kakumäe OÜ Неэме Каарма, первые договоры с клиентами уже заключены. Продажу квартир в эксклюзивной резиденции осуществляет занимающееся недвижимостью класса люкс агентство Sotheby’s International Realty. ”Вы выбрали партнером Sotheby, поскольку для Эстонии это достаточно эксклюзивный проект недвижимости, а у Sotheby есть солидный опыт в этом сегменте. Покупателями мы видим как жителей Эстонии, так и иностранцев, которые ценят жилую среду Какумяэ, которая будет еще более усовершенствована благодаря портовому комплексу и инфраструктуре. Уверен, что возникновение комплекса Haven Kakumäe окажет положительное влияние на стоимость недвижимости всего района”, — сказал Каарма.

В четверг был заложен краеугольный камень резиденции Haven Kakumäe, в церемонии приняли участие старейшина района Хааберсти Марек Юргенсон, а также представители девелопера Haven Kakumäe и партнеров проекта, в том числе LHV и Nordecon.

Строительством резиденции Haven Kakumäe занимается компания Nordecon Ehitus, проект финансирует LHV Pank. В новом жилом комплексе появятся 2-5-комнатные апартаменты и городские виллы с жилой площадью в диапазоне от 59 м2 до 178 м2. Парковочные места будут расположены в подземном отапливаемом паркинге, где также разместятся кладовки, причем на все этажи из паркинга можно будет попасть на лифте.