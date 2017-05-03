В черный список Департамента защиты прав потребителя попали 12 турфирм

Департамент защиты прав потребителя внес в черный список 12 турфирм, которые не представили обязательные отчеты о продажах турпакетов за первый квартал.
Как сообщила во вторник, 2 мая, пресс-служба ведомства, отчеты за первый квартал к 20 апреля должны были представить 276 туристических фирм.
Из них 264 компании или 95,6% от общего числа необходимую отчетную документацию представили.
Наименования фирм, которые не выполняют свои обязанности, департамент вносит в черный список на своем сайте.
На сей раз в него вошли следующие предприятия:
Kragen AS
Delfiin Reisibüroo OÜ
Juunika Koolitus OÜ
Miliam Travel OÜ
Odyssey Travel OÜ
Alvisa Grupp OÜ
Eesti Elukiri OÜ
Tuule Travel OÜ
Pandion Reisid OÜ
Travel24 OÜ
Travel Partner OÜ
Tristore OÜ
По состоянию на утро 3 мая семь фирм из этих 12 предоставили отчеты и в списке осталось пять предприятий:
Miliam Travel OÜ
Odyssey Travel OÜ
Tuule Travel OÜ
Travel24 OÜ
Travel Partner OÜ