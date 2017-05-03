В черный список Департамента защиты прав потребителя попали 12 турфирм

Департамент защиты прав потребителя внес в черный список 12 турфирм, которые не представили обязательные отчеты о продажах турпакетов за первый квартал.

Как сообщила во вторник, 2 мая, пресс-служба ведомства, отчеты за первый квартал к 20 апреля должны были представить 276 туристических фирм.

Из них 264 компании или 95,6% от общего числа необходимую отчетную документацию представили.

Наименования фирм, которые не выполняют свои обязанности, департамент вносит в черный список на своем сайте.

На сей раз в него вошли следующие предприятия:

Kragen AS

Delfiin Reisibüroo OÜ

Juunika Koolitus OÜ

Miliam Travel OÜ

Odyssey Travel OÜ

Alvisa Grupp OÜ

Eesti Elukiri OÜ

Tuule Travel OÜ

Pandion Reisid OÜ

Travel24 OÜ

Travel Partner OÜ

Tristore OÜ

По состоянию на утро 3 мая семь фирм из этих 12 предоставили отчеты и в списке осталось пять предприятий:

Miliam Travel OÜ

Odyssey Travel OÜ

Tuule Travel OÜ

Travel24 OÜ

Travel Partner OÜ