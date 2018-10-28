28.10.2018, 18:30

В черный список департамента попали четыре фирмы. Чем они провинились?

 (7)
rus.delfi.ee
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Raha
RahaFoto: Argo Ingver

Департамент защиты прав потребителей пополнил свой черный список четырьмя фирмами. Кто они и в чем провинились?

В первом случае покупатель заказал у Siten Mööbel OÜ белый шкаф, который ему доставили без дверей. Потом фирма прислала двери, но они были с дефектом. Покупатель потребовал их замены, но фирма отказалась, ссылаясь на отсутсвие дефекта.

Потребитель купил в Dreamline Arvutid OÜ в Таллинне лаптоп за 730 евро вместе с установленной программой Windows 10 PRO, во время использования которой начались проблемы. Потребитель посчитал, что программа — не оригинальная, но продавец отказался заменить товар или расторгнуть договор.

Потребитель заказ в Lainel OÜ Laine кухонную мебель с техникой и установкой за 2652 евро, но продавец задержал выполнение заказа. Также оказалось, что не хватало одного механизма, а часть мебели не отвечала чертежам. В итоге покупатель захотел расторгнуть договор в отношении этих двух частей, так как купил их в другом месте за 871,92 евро.

Клиент приобрел у Puitmaterjalid Eesti OÜ через страницу на Facebook под названием puitmaterjalid.ee садовый домик, который обещали доставить за три недели. Продавец же товар не доставил, и не вернул 800 евро.

С черным списком департамента можно ознакомиться здесь.

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