В черный список департамента попали четыре фирмы. Чем они провинились?

В первом случае покупатель заказал у Siten Mööbel OÜ белый шкаф, который ему доставили без дверей. Потом фирма прислала двери, но они были с дефектом. Покупатель потребовал их замены, но фирма отказалась, ссылаясь на отсутсвие дефекта.

Потребитель купил в Dreamline Arvutid OÜ в Таллинне лаптоп за 730 евро вместе с установленной программой Windows 10 PRO, во время использования которой начались проблемы. Потребитель посчитал, что программа — не оригинальная, но продавец отказался заменить товар или расторгнуть договор.

Потребитель заказ в Lainel OÜ Laine кухонную мебель с техникой и установкой за 2652 евро, но продавец задержал выполнение заказа. Также оказалось, что не хватало одного механизма, а часть мебели не отвечала чертежам. В итоге покупатель захотел расторгнуть договор в отношении этих двух частей, так как купил их в другом месте за 871,92 евро.

Клиент приобрел у Puitmaterjalid Eesti OÜ через страницу на Facebook под названием puitmaterjalid.ee садовый домик, который обещали доставить за три недели. Продавец же товар не доставил, и не вернул 800 евро.

С черным списком департамента можно ознакомиться здесь.