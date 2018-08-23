В черном списке Департамента защиты прав потребителей — десятки фирм. Смотрите, с кем не стоит иметь дела!

Несмотря на то, что на прошлой неделе ни одной фирмы в черный список Департамента защиты прав потребителей занесено не было, в нем все еще можно найти множество торговцев, не выполнивших решение департамента.
Список фирм, не выполнивших решение департамента, находится ЗДЕСЬ.
Торговцы, которые неоднократно нарушали нормы по защите прав потребителей, находятся списке год с момента добавления. Если в течение года департаменту не поступает иных жалоб, либо если торговец устранил нарушение, то он из списка удаляется.