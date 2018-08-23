23.08.2018, 08:50

В черном списке Департамента защиты прав потребителей — десятки фирм. Смотрите, с кем не стоит иметь дела!

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rus.delfi.ee
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Taskuvaras
Foto: Anni Õnneleid

Несмотря на то, что на прошлой неделе ни одной фирмы в черный список Департамента защиты прав потребителей занесено не было, в нем все еще можно найти множество торговцев, не выполнивших решение департамента.

Список фирм, не выполнивших решение департамента, находится ЗДЕСЬ.

Черный список интернет-магазинов ЗДЕСЬ.

Торговцы, которые неоднократно нарушали нормы по защите прав потребителей, находятся списке год с момента добавления. Если в течение года департаменту не поступает иных жалоб, либо если торговец устранил нарушение, то он из списка удаляется.

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