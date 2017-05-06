В центре внимания Дня недвижимости SEB на этот раз новые проекты

В центре внимания Дня недвижимости, который пройдет 7 мая в Центре инноваций SEB в Таллинне и в конторе на улице Юликооли в Тарту, будут находиться последние тренды рынка недвижимости, из направлений же особое внимание будет уделено новым проектам.

Строительство жилья в Эстонии по-прежнему идет активно. В I квартале 2017 года было выдано разрешений на строительство 149 000 м2 новых жилых помещений, что практически на четверть превышает аналогичный показатель за тот же период прошлого года. По сравнению с более ранними периодами интерес возрос, в первую очередь, к строительству рядных домов, а также частных домов. Приобретению нового жилья и развитию недвижимости способствует по-прежнему выгодная процентная среда. Выросшие доходы домохозяйств и быстрый рост накопления свидетельствуют о том, что люди могут позволить себе большее по площади и более качественное жилье, чем раньше.

„По всей вероятности, экономическая среда в ближайшие годы останется выгодной для строительства жилья. Занятость населения в Эстонии остается на высоком уровне, доходы людей увеличиваются и приобретение жилья в кредит доступно благодаря низким процентным ставкам. В более долгосрочной перспективе рынок жилья в Эстонии будет все больше подвержен влиянию снижения численности населения страны, что будет негативно влиять на спрос на жилье и увеличивать предложение”, — прокомментировал экономический аналитик SEB Михкель Нестор.