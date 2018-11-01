В центре Таллинна начинают работу пешие курьеры DPD



”В сердце Таллинна находится множество клиентов, причем располагаются они очень близко друг к другу. Это значит, что обслуживание таких клиентов только при помощи автомобиля неэффективно и лишь создает нагрузку на окружающую среду, — пояснил исполнительный директор DPD Eesti Райнер Рохтла. — Расчеты показывают, что, если в пределах этого квадратного километра мы будем использовать двух пеших курьеров, в месяц маршрут движения микроавтобуса здесь сократиться примерно на 2100 километров, что является заметным вкладом в защиту окружающей среды”.

”Пешие курьеры — это первый шаг DPD Eesti в рамках масштабного проекта городской логистики всего концерна DPD, основная задача которого — предложить более гибкую и экологичную услугу доставки посылок в центрах крупных городов”, — отметил Рохтла.

В районе бульвара Рявала курьеры будут разносить небольшие посылки весом до одного килограмма, которые им доставляют из главного терминала DPD дважды в день. Курьеры будут обслуживать частных и бизнес-клиентов.

С 2013 года компания DPD успешно уменьшила свой экологический след. Этого удалось добиться, несмотря на постоянное увеличение объемов доставляемых посылок. За пять лет использование новых технологических решений и постоянная оптимизация маршрутов доставки позволили сократить выбросы углекислого газа всего концерна на целых 11,2%.