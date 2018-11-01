01.11.2018, 17:31

В центре Таллинна начинают работу пешие курьеры DPD

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rus.delfi.ee
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В центре Таллинна начинают работу пешие курьеры DPD
DPD

В рамках проекта экологичной услуги доставки посылок курьерской фирмы DPD с сегодняшнего дня к работе приступают два пеших курьера DPD, задачей которых является доставка посылок исключительно в самом сердце города — в районе площадью около одного квадратного километра.


”В сердце Таллинна находится множество клиентов, причем располагаются они очень близко друг к другу. Это значит, что обслуживание таких клиентов только при помощи автомобиля неэффективно и лишь создает нагрузку на окружающую среду, — пояснил исполнительный директор DPD Eesti Райнер Рохтла. — Расчеты показывают, что, если в пределах этого квадратного километра мы будем использовать двух пеших курьеров, в месяц маршрут движения микроавтобуса здесь сократиться примерно на 2100 километров, что является заметным вкладом в защиту окружающей среды”.

”Пешие курьеры — это первый шаг DPD Eesti в рамках масштабного проекта городской логистики всего концерна DPD, основная задача которого — предложить более гибкую и экологичную услугу доставки посылок в центрах крупных городов”, — отметил Рохтла.

В районе бульвара Рявала курьеры будут разносить небольшие посылки весом до одного килограмма, которые им доставляют из главного терминала DPD дважды в день. Курьеры будут обслуживать частных и бизнес-клиентов.

С 2013 года компания DPD успешно уменьшила свой экологический след. Этого удалось добиться, несмотря на постоянное увеличение объемов доставляемых посылок. За пять лет использование новых технологических решений и постоянная оптимизация маршрутов доставки позволили сократить выбросы углекислого газа всего концерна на целых 11,2%.

”Концерн DPDGroup очень хорошо знает о том, какое воздействие оказывает наша деятельность на окружающую среду. Мы поставили целью уменьшить свой экологический след настолько, насколько возможно, — отметил Райнер Рохтла. — Инициатива пеших курьеров также является частью усилий по уменьшению городских пробок и загрязнения воздуха”.

Благодаря уже сделанному вкладу в охрану окружающей среды, компании DPD Eesti был присужден высший — золотого уровня — знак качества Форума ответственного предпринимательства. Кроме того, DPD Eesti заслужила признание в качестве поддерживающего семьи и здоровье работодателя, и предприятия, выплачивающего равную заработную плату.

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