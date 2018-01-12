В центре Таллинна будет возведен монумент, посвященный дружбе Эстонии и Финляндии

Призер Олимпийких игр, двоеборец Аллар Леванди верит, что у каждого эстонца есть свой повод быть благодарным Финляндии. Поэтому он хочет открыть в квартале Ротерманна монумент, посвященный дружбе Финляндии и Эстонии. По мнению Леванди, пора воплотить в реальность идею, возникшую уже много лет назад, передает Yle.

- Финляндия и Эстония почти одновременно отмечают столетие независимости. Поэтому пора превратить в жизнь мечту с помощью друзей и спонсоров. Мы надеемся, что все, для кого наша идея близка к сердцу, будут участвовать в проекте.

На этой неделе в Таллинне шесть эстонских художников представили свое видение монумента. Их предложения можно посмотреть на сайте проекта.

Победителя конкурса на лучший проект монумента изберет жюри, однако, также граждане Эстонии могут проголосовать за своего фаворита в соцмедиа.

Аллар Леванди завоевал бронзу в двоеборье на Олимпийских играх в Калгари в 1988 году. Одним из самых теплых воспоминаний о финнах для Леванди стало участие в совместных соревнованиях пару лет до Олимпиады.

- Нас заставили сформировать смешанные команды со спортсменами других стран. Я оказался в одной команде с финном Йоуко Каръялайненом.

Каръялайнен подарил самому младшему члену команды СССР перчатки сборной Финляндии. Леванди говорит, что до сих пор не забыл этот подарок.

- Вы не понимаете, каково было значение такого подарка для молодого спортсмена. Я ощутил себя спортсменом высокого уровня.

Основателями фонда для осуществления проекта стали, наряду с Леванди, трое других бизнесменов: Урмас Сыырумаа, Юри Росс и Аку Сорайнен.