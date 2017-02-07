В центре Нымме появятся новостройки

На рассмотрение Таллинской городской управы вынесен вопрос об инициировании детальной планировки, позволяющей построить в Нымме на месте бывшей школы милиции многоквартирные дома с офисными и коммерческими помещениями, сообщает Раэпресс.
Планировка охватывает участки по Пярнускому шоссе 328 и 328а площадью около половины гектара и предусматривает их слияние и изменение целевого назначения. Главное здание бывшей школы милиции планируется реконструировать в многоквартирный дом с офисными и коммерческими помещениями и подземным гаражом, а вместо бывших экспертных боксов вдоль улицы Вана-Мустамяэ построить рядный жилой дом.