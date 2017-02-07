07.02.2017, 11:30

В центре Нымме появятся новостройки


rus.delfi.ee
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В центре Нымме появятся новостройки
Ehitus.Foto: Arno Mikkor

На рассмотрение Таллинской городской управы вынесен вопрос об инициировании детальной планировки, позволяющей построить в Нымме на месте бывшей школы милиции многоквартирные дома с офисными и коммерческими помещениями, сообщает Раэпресс.

Планировка охватывает участки по Пярнускому шоссе 328 и 328а площадью около половины гектара и предусматривает их слияние и изменение целевого назначения. Главное здание бывшей школы милиции планируется реконструировать в многоквартирный дом с офисными и коммерческими помещениями и подземным гаражом, а вместо бывших экспертных боксов вдоль улицы Вана-Мустамяэ построить рядный жилой дом.

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