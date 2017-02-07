В центре Нымме появятся новостройки

Ehitus. Foto: Arno Mikkor

На рассмотрение Таллинской городской управы вынесен вопрос об инициировании детальной планировки, позволяющей построить в Нымме на месте бывшей школы милиции многоквартирные дома с офисными и коммерческими помещениями, сообщает Раэпресс.