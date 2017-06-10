В центре "Энергия" прошло награждение победителей конкурса „Талант будущего”

На прошедшей 6 июня в познавательном центре „Энергия” церемонии награждения „Таланта будущего — 2017” объявили тех одарённых молодых людей, которые из числа более чем 300 кандидатов были удостоены титула „Талант будущего” и стипендий.

На конкурсе, организованном Maxima Eesti, вручили стипендии в четырёх категориях: наука, культура, спорт и предпринимательство. Размер приза за первое место составил 1500 евро, а за второе и третье места соответственно 1000 и 500 евро.

Двенадцать финалистов и победителей прошедшего в седьмой раз конкурса выбрало жюри, в состав которого вошли профессионалы из четырёх сфер деятельности: Айгар Вайгу, Тийт Сокк, Дарья Саар и Герли Падар. Ведущим церемонии награждения стал талантливый музыкант Даниэль Леви Вийналасс.

Стипендиаты ”Талант будущего — 2017”:

КУЛЬТУРНЫЙ ТАЛАНТ

I Дарина Носсова (Narva Keeltelütseum) — художница

II Хели Кукк (Tapa Gümnaasium) — писательница

III Яспер Кяаник (Jõhvi Gümnaasium) — кинохудожник

НАУЧНЫЙ ТАЛАНТ

I Брита Лахт (Saaremaa Ühisgümnaasium) — биохимия

II Даниил Вайно (Narva Keeltelütseum) — естественные науки и программирование

III Эва-Мария Раудсепп (Tamsalu Gümnaasium) — роботика и умственный спорт

СПОРТИВНЫЙ ТАЛАНТ

I Аманда Ребека Падар (Miina Härma Gümnaasium) — бальные танцы

II Ли Лирисман (Tallinna Juudi kool) — карате

III Кармен-Ли Тагамаа (Haapsalu Põhikool) — фехтование

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ТАЛАНТ

I Мерилин Аниярв (Tallinna Tehnikagümnaasium) — интеграция русскоязычной молодежи в жизнь Эстонии

II Кевин Рейзенбук (Hugo Treffneri Gümnaasium) — предпринимательство в сфере обработке разлагающихся отходов

III Антон Кирилов (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) — медийный активист