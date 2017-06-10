В центре "Энергия" прошло награждение победителей конкурса „Талант будущего”

На прошедшей 6 июня в познавательном центре „Энергия” церемонии награждения „Таланта будущего — 2017” объявили тех одарённых молодых людей, которые из числа более чем 300 кандидатов были удостоены титула „Талант будущего” и стипендий.
На конкурсе, организованном Maxima Eesti, вручили стипендии в четырёх категориях: наука, культура, спорт и предпринимательство. Размер приза за первое место составил 1500 евро, а за второе и третье места соответственно 1000 и 500 евро.
Двенадцать финалистов и победителей прошедшего в седьмой раз конкурса выбрало жюри, в состав которого вошли профессионалы из четырёх сфер деятельности: Айгар Вайгу, Тийт Сокк, Дарья Саар и Герли Падар. Ведущим церемонии награждения стал талантливый музыкант Даниэль Леви Вийналасс.
Стипендиаты ”Талант будущего — 2017”:
КУЛЬТУРНЫЙ ТАЛАНТ
I Дарина Носсова (Narva Keeltelütseum) — художница
II Хели Кукк (Tapa Gümnaasium) — писательница
III Яспер Кяаник (Jõhvi Gümnaasium) — кинохудожник
НАУЧНЫЙ ТАЛАНТ
I Брита Лахт (Saaremaa Ühisgümnaasium) — биохимия
II Даниил Вайно (Narva Keeltelütseum) — естественные науки и программирование
III Эва-Мария Раудсепп (Tamsalu Gümnaasium) — роботика и умственный спорт
СПОРТИВНЫЙ ТАЛАНТ
I Аманда Ребека Падар (Miina Härma Gümnaasium) — бальные танцы
II Ли Лирисман (Tallinna Juudi kool) — карате
III Кармен-Ли Тагамаа (Haapsalu Põhikool) — фехтование
ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ТАЛАНТ
I Мерилин Аниярв (Tallinna Tehnikagümnaasium) — интеграция русскоязычной молодежи в жизнь Эстонии
II Кевин Рейзенбук (Hugo Treffneri Gümnaasium) — предпринимательство в сфере обработке разлагающихся отходов
III Антон Кирилов (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) — медийный активист